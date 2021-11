Lerne an den Infotagen der Fachhochschule Graubünden unsere Studiengänge kennen!

Masterstudienrichtung Sustainable Business Development bild: fh graubünden

Im November 2021 finden die Infotage der FH Graubünden in Chur statt. Dabei präsentiert die FH Graubünden u.a. ein neues Masterangebot. Sustainable Business Development wird im Herbst 2022 erstmalig gelehrt. Die FH Graubünden schliesst somit schweizweit eine Lücke im Ausbildungsangebot und setzt ein Zeichen des Aufbruchs in ein neues Zeitalter, wo Unternehmen künftig in der Verantwortung der nachhaltigen Entwicklung stehen.

In unserem Alltag zeichnet sich schon lange ein Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit ab. Produkte und Dienstleistungen, welche nicht gewissen Standards entsprechen, werden seltener gekauft, wie Studien zeigen. Initiiert durch das geänderte Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern müssen viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle überdenken und diese künftig nachhaltig gestalten. Dabei steht dieser Transformation zu mehr Nachhaltigkeit das ausgewogene Zusammenspiel von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft im Fokus.

Zusammenspiel von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft für eine nachhaltige Entwicklung bild: fh graubünden

Auch auf Seite der Wirtschaft sind die Signale klar – Expertinnen und Experten der nachhaltigen Entwicklung werden auf dem Arbeitsmarkt künftig gesucht sein. Dies bestätigen die vielseitigen Partnerunternehmen, welche bis dato die neue Masterstudienrichtung Sustainable Business Development unterstützen. Studierende der neuen Masterstudienrichtung Sustainable Business Development können durch die Partnerunternehmen von spannenden Inputs aus der Wirtschaft und Netzwerkmöglichkeiten profitieren.

Infotage der Fachhochschule Graubünden im November 2021

Am 20. November und 27. November 2021 finden die Infotage der FH Graubünden statt. Lerne die Bachelor- und Masterangebote kennen und tausche dich mit den Studienleitenden über dein Studium aus. Mit einem Studium an einer Fachhochschule investierst du nachhaltig in deine Zukunft.

Bachelorangebote:

Architektur

Bauingenieurwissen

Computational and Data Science

Mobile Robotics

Multimedia Production

Photonics

Betriebsökonomie

Digital Business Management

Digital Supply Chain Management

Information Science

Service Innovation & Design

Sport Management

Tourismus

Masterangebote:

Information and Data Management

New Business

Sustainable Business Development

Tourism and Change

An den Infotagen werden auch die Weiterbildungsangebote der FH Graubünden vorgestellt. Weitere Informationen dazu findest du hier.

