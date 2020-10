Welche WAH-Klasse kreiert das beste Kartoffelrezept?

Promotion

Würfel-Pommes oder Kartoffel-Crème? Kartoffelgratin mit Curry oder Chilli-Geschwellti?

Dieser Inhalt wurde von Swisspatat verfasst

kartoffel.ch sucht das kreativste Kartoffelrezept der Schweiz. Gefragt sind alle Schweizer WAH-Schulklassen des 3. Zyklus. Sie können bis am 8. November 2020 mitmachen und ihr neues Kartoffelrezept auf kartoffel.ch hochladen. Das Rezept, welches die Kartoffel-Community am meisten überzeugt, gewinnt einen Zustupf in die Klassenkasse im Wert von 2‘000 Franken.

Dabei ist wirklich alles möglich. Vom ausgefallenen Kartoffelrezept, welches es noch nie gab, bis zur Neuinterpretation von Klassikern wie Rösti oder Kartoffelstock. Wichtig ist nur, dass die WAH-Klasse ihre Kreation mit Fotos oder Videos dokumentiert und bis am 8. November 2020 einreicht.

Die Rezepte werden danach auf Instagram bei @kartoffel.ch und auf Facebook bei facebook.com/kartoffel.ch veröffentlicht. Wer am meisten Likes erhält, gewinnt die 2‘000 Franken für die Klassenkasse. Wir wünschen gutes Gelingen.

