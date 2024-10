bild: Interessengruppe Schweizer Kartenanbieter

Promotion

Click to Pay – Ein Klick, schnelles Bezahlen: Die neue Ära des Online-Shoppings

Im Zeitalter des gemütlichen Einkaufens von Daheim wird Online-Shopping immer einfacher und komfortabler. Jetzt setzt Click to Pay einen neuen Massstab in Sache Komfort und Sicherheit. Der neue, globale Industriestandard für den Bezahlvorgang beim Online-Shopping lässt dich deine Einkäufe blitzschnell und sicher abschliessen.

Click to Pay revolutioniert den Bezahl-Prozess mit der Kreditkarte

Kennst du das? Du sitzt gemütlich auf dem Sofa, hast das ideale Produkt entdeckt und möchtest es schnell bestellen? Wie oft liegt dann die Kreditkarte irgendwo anders als gerade vor dir auf dem Tisch. Und so heisst es dann: Aufstehen, Portemonnaie holen, Kreditkarte hervorziehen, eine 16-stellige Zahlenreihe, deinen Namen und die Prüfziffer eintippen … wie mühsam! Mit Click to Pay gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an. Kein Aufstehen, kein umständliches Eintippen der Kartendaten. Ein paar Klicks, und dein Einkauf ist erledigt.

Click to Pay ist weltweiter Standard

Click to Pay ist ein neuer, weltweiter Industriestandard, der den Checkout-Prozess für Kartenzahlungen im Online-Handel modernisiert. Nach einer einmaligen Registrierung kannst du in allen teilnehmenden Online-Shops blitzschnell und sicher bezahlen. Dazu reicht in der Regel die Eingabe deiner E-Mail-Adresse und danach die gewohnte Authentifizierung. Wenn du also unterwegs – im Tram, in der Badi oder auf dem Ski-Lift - das perfekte Geschenk entdeckst, kannst du es sofort bestellen, ohne deine Daten komplett eingeben zu müssen. Besonders praktisch, wenn du als Gast in einem Online-Shop einkaufst, der Click to Pay anbietet.

Einfach und schnell eingerichtet

Das Einrichten von Click to Pay ist einfach, intuitiv und in wenigen Minuten erledigt. Du hast mehrere bequeme Optionen, um deine Karte zu aktivieren: Besuche die Website des Finanzinstituts, das deine Kreditkarte herausgibt, oder – je nach Kreditkarte – die Seiten von American Express, Mastercard oder Visa. Du kannst deine Karte teilweise sogar während eines Einkaufs in einem teilnehmenden Online-Shop aktivieren. Weitere Details zur Aktivierung deiner Karte findest du auf der Website deines Kartenanbieters.

Fazit: Mehr Komfort und Sicherheit mit Click to Pay

Mit Click to Pay wird Online-Shopping einfacher und schneller als je zuvor. In der Schweiz ist das bereits bei Tausenden von Händlern möglich, und auch weltweit ist dieser zeitgemässe Checkout-Prozess in immer mehr Online-Shops verfügbar. Click to Pay ist die richtige Wahl für alle, die es unkompliziert und sicher lieben.