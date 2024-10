Bild: Excellence

Promotion

Städtereisen & Weihnachtsmärkte – Winter ’24 auf dem Fluss

Die schönste Art der Städtereise? Voilà! Im Rhythmus des Flusses von Stadt zu Stadt, zu Kunst und Kultur, im Hier und Jetzt, im Luxus der Langsamkeit. Herzliche Gastlichkeit und Feinstes aus Küche und Keller – Winter auf dem Fluss, auf den kleinen Schweizer Grandhotels.

Eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen – nirgendwo geht das besser als auf den kleinen Schweizer Grandhotels von Excellence. Ganz besonders im Winter: Der Lichterglanz der Städte und Logieren auf dem Fluss – eine zauberhafte Liaison!

Winterliche Städtetrips per Schiff erkunden. Die Welt dreht sich ein wenig langsamer, wenn die Tage kürzer werden, die Festtage näher rücken. Jetzt ist eine gute Zeit, um sich auf den kleinen Schweizer Grandhotels verwöhnen zu lassen. Geniessen Sie mit Excellence herzliche Gastlichkeit, exquisite Küche und erfahrungsreiche Ausflüge an Land.

Lichterglanz und Altstadtbummel. Zu zweit, mit Eltern, Enkeln, Freunden oder ganz in Ruhe mit sich selbst. Winterliche Flusskreuzfahrten bringen Menschen aller Generationen zusammen. Schlendern Sie gemütlich über die festlich beleuchteten Weihnachtsmärkte, genießen Sie eine dampfende Tasse Glühwein, umgeben vom feinen Duft von Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Dann kommen Sie an Bord von Excellence, wo Sie gemütliche Weihnachtsstimmung, Gastlichkeit und Feines aus Küche und Weinkeller erwartet.

Mit Excellence geht’s unter anderem zum Bummeln nach Salzburg oder Paris und auf die traditionellen Weihnachtsmärkte in Strassburg und Colmar. Lichtblicke, die Ihre Augen zum Leuchten bringen. Geniessen Sie die schönste Zeit des Jahres an Bord unserer eleganten Excellence Flussschiffe!

Die Seine im Winterkleid Bild: Excellence

Excellence Royal: X-mas-Shopping in Paris & Rouen

Winterzauber in zwei lebendigen Metropolen, wahrer vorweihnachtlicher Luxus der Langsamkeit. Paris und Rouen glänzen wie nie! Romantische Altstadtgassen, Christmas-Shopping und vorzüglich speisen an Bord – formidable!

5 Tage ab CHF 715.–

Fête des Lumières und Weihnachtsmarkt Bild: Excellence

Excellence Rhône: Lichterfest Lyon–Chalon

Die Fête des Lumières zelebrieren die Franzosen seit 1852 zu Ehren der Jungfrau Maria. Man feiert mit Lampions, Laternen und Kerzen. Internationale Künstler zeigen Licht-Installationen. Die wichtigsten Gebäude Lyons erstrahlen in bunten Farben.

4 Tage ab CHF 795.–

Mit Wow-Effekt in die Niederlande Bild: Excellence

Excellence Countess: Winter-Magie aus Licht und Eis

Innovative Lichtkunst an historischen Grachten: Das Amsterdam Light Festival versammelt die besten Lichtkünstler der Welt. Und am Eisskulpturen-Festival in Zwolle wird das gefrorene Nass zur Kunstform. Zwei Highlights einer magischen Winterreise auf dem Rhein.

7 Tage ab CHF 1’595.–

Wintermärchen Strassburg – Colmar Bild: Excellence

Excellence Empress: Lichterglanz Rhein

Lassen Sie sich vom Charme der elsässischen Weihnachtsmärkte in Strassburg und Colmar verzaubern. In Verbindung mit den Annehmlichkeiten Ihres eleganten Flussschiffes lässt sich die Vorweihnachtszeit optimal geniessen.

2 Tage ab CHF 275.–

Inklusive: Ihr Beitrag zum Klimaschutz



Mehr dazu unter Der Investitionsbeitrag für die CO2- Bilanzen, ermittelt von der Stiftung Myclimate, ist im Excellence-Reisearrangement eingeschlossen und wird in Klimaschutzprojekte investiert.Mehr dazu unter excellence.ch/nachhaltigkeit