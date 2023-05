bild: die Mobiliar

Das sind die 8 grössten Zeitfresser unserer Gegenwart

Zeit ist Geld, das wissen wir. Und doch haben wir wohl noch nie so viel davon verschwendet wie heutzutage – also von der Zeit, nicht vom Geld. Aber so oder anders, hier kommen unsere Top 8 und eine Kleinigkeit, die viel schneller geht als du denkst.

Bekannt als Nackenverspanner

Kommen wir gleich zum Offensichtlichen: Social Media! Endlos-scrollen, liken, eifersüchtig sein auf das tolle Leben der Anderen. Selber so tun, als lebte man auf einem kleinen Ponyhof. Kommentare schreiben, scrollen, liken, liken, scrollen. Beim nächsten Video diesen fancy Trick bestaunen. Und nach einer, vielleicht zwei Stunden merkst du, dein Nacken schmerzt, dabei wolltest du nur kurz schauen, wie viele Likes dein aktueller Post hat. Müssen wir hier zum Thema Zeitfresser noch was hinzufügen?

Bekannt als Nervenfresser (wie vieles andere hier)

Morgens um neun geht’s los mit dem ersten Meeting, wo gefühlt nur geplant wird, was man im nächsten Meeting um 10 Uhr besprechen will. Noch ein bisschen das Neuste über die Entwicklungen der Kinder, deiner Arbeitskolleginnen und -kollegen anhören. Mitbekommen, dass das Essen im neuen Restaurant einfach grandios ist. Bla, bla, bla. Und um 10 Uhr geht’s von vorne los, wo dann besprochen wird, wie man das 9-Uhr-Meeting effizienter gestalten könnte. Tja, was sollen wir da sagen? Schlecht geplante Meetings gehören zu den grössten Zeitfressern unserer Gegenwart.

Bekannt als längster «Augen zu und durch»-Moment des Jahres

Drei Mal darfst du raten. Es ist die allseits gefürchtete Steuererklärung. Wehe dem, der ein Aktiendepot, eine Firmenbeteiligung oder eine Erbschaft angeben muss. Das Verrückte an der Steuererklärung ist, dass sie mit den Jahren immer komplizierter wird, weil mit den Jahren immer mehr Zeugs dazu kommt. Die Dritte Säule ist da noch das Einfachste. Und so kommt es, dass wir diese «Augen zu und durch»-Moment des Ausfüllens vor uns herschieben, womit wir zum nächsten Punkt der Top 8 kommen:

Die berühmt berüchtigte Aufschieberitis

Auch bekannt als eine der Volkskrankheiten unserer Zeit, ist die Aufschieberitis nicht zu unterschätzen. Denn eines der Hauptsymptome des Aufschiebens ist es, sinnlose Dinge zu tun. Aus dem Fenster starren ist noch das Harmloseste. Aber wer anfängt, unnütze E-Mails zu schreiben oder zu beantworten, der steckt schon tief drin, denn diese E-Mails generieren mehr E-Mails und man findet sich plötzlich in einer Neverending Story wieder. Währenddessen schieben wir wirklich wichtige Dinge, wie zum Beispiel endlich unsere private Vorsorge vernünftig aufzugleisen, vor uns her. Und diese Dinge hauchen uns dann mit Flüsterstimme zu: «Fühl dich schlecht!»

Bekannt als Spielverderber der Bequemlichkeit

Endlich geht’s los in die wohlverdienten Ferien oder zum sonntäglichen Ausflug. Und weil es am bequemsten ist, natürlich mit dem Auto. Doch ehe man sich versieht, steckt man im Stau. Die gute Laune schwindet mit jeder Minute ein bisschen dahin und potenzielle Kinder auf dem Rücksitz gehen auf die Barrikaden. Ausgerechnet die Freizeit verursacht am meisten Staustunden gefolgt vom Arbeitsverkehr. Wertvolle Lebenszeit versandet in der Blechlawine. Von der Parkplatzsuche fangen wir hier gar nicht erst an…

Bekannt als Verunsicherungsmaschinerie für Eltern

Da fragt man Google, wie man mit den Kids einen Ämtliplan gestalten soll, um den Familienalltag effizienter zu gestalten und mit dem nächsten Klick steckt man schon mitten in der Krise. Denn die ganzen Familienmagazine wollen einem auch erklären, wie man diese Mini-Menschen am besten erzieht. Loben ist wichtig. Nein, doch nicht. Grenzen setzen ist wichtig, aber nicht zu viele. Das Kleinkind soll möglichst früh im eigenen Bett schlafen, aber ja nicht zu früh, sonst ist es traumatisiert. Lassen sie das Kind auch mal weinen. Lassen Sie das Kind nicht zu lange weinen. Wir könnten hier ewig weiter machen, aber das würde zu viel Lebenszeit kosten.

Bekannt als Einschlafdroge der Gegenwart

Nur noch Folge 5 fertiggucken. Drei Stunden später bist du bei Folge 12 und die Serie hat gefühlte 28 Staffeln. Wer Glück hat, schläft beim Netflixen, Youtuben und anderweitigen Streamen ein und nutzt die Zeit sinnvoll. Doch diese wertvolle Fähigkeit ist nicht allen in die Wiege gelegt und so verprasst manch einer seine Lebenszeit mit sinnentleerten Reality Shows oder langweiligen Serien, weil das gute Zeug längst geschaut ist.

Die Unentdeckte unter den Zeitfressern

Sie ist unscheinbar, wird oft als harmlos empfunden, kann aber viel Zeit fressen: die Unordnung. Sie führt dazu, dass vermeintlich schnell erledigte Dinge sich ins fast Unendliche ausdehnen. Es beginnt meist mit der Frage, «wo sind eigentlich…» oder «wo ist eigentlich…». Der Rest ist Geschichte.