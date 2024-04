Bild: msd merck sharp & dohme ag schweiz

Dieses fiese Virus vermiest das Sexleben – auch, wenn du ein Mann bist

Die schlechte Nachricht vorweg: Gegen 9 von 10 Menschen stecken sich beim Sex mindestens einmal mit Humane Papillomaviren (HPV) an. HP-Viren können bei Männern lästige Genitalwarzen oder verschiedene Krebsarten auslösen. Keine Angst! Es gibt auch gute Nachrichten.

Zum Glück hat sich in Sachen Prävention und Aufklärung zu HPV in den letzten Jahren einiges getan. Denn HP-Viren galten lange als Mädchenthema, weil sie bekannt dafür sind, Gebärmutterhalskrebs auszulösen. Deshalb hast du als Mann vielleicht noch gar nichts von HPV mitbekommen. Aufgrund der Forschung ist heute klar, dass HPV auch für Jungen und Männer ernsthafte Folgen haben kann. Deshalb hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dieses Jahr sogar seine Impfempfehlung angepasst. Dazu kommen wir gleich noch.

Angesichts der Tatsache, dass sich bis zu 90 Prozent aller Menschen mindestens einmal im Leben beim Sex mit HPV anstecken, ist die Aufklärung von euch Jungs umso wichtiger.

Deshalb gibt’s hier gleich mal die 6 wichtigsten Fakten kurz und knapp zusammengefasst:

Es spielt keine Rolle, ob du Sex mit einer Frau oder einem Mann hast. Bei beiden ist eine Ansteckung mit HP-Viren möglich. Weil die Viren über winzige Hautverletzungen und die Schleimhaut übertragen werden, kannst du dich auch beim Petting, beim Anal- oder Oralsex anstecken. Kondome als Schutzmassnahme können nicht 100 Prozent vor einer Ansteckung schützen. Hast du dich mit HPV angesteckt, spürst du erstmal keine Symptome. In bis zu 90 Prozent der Fälle verschwindet die Infektion von alleine wieder. Das kann ein bis zwei Jahre dauern. Man unterscheidet Niedrigrisiko- und Hochrisiko-HPV-Typen. Die Niedrigrisikotypen können Genitalwarzen verursachen. Die Hochrisikotypen können zu Krebsvorstufen und Krebs führen. Bei etwa 10 Prozent der Menschen bleibt die HPV-Infektion bestehen und kann zu Krebs führen. Die HPV-Impfung kann Männer und Frauen vor einer Infektion mit den gefährlichsten Hoch- und Niedrigrisiko-Virus-Typen schützen.

Das wirklich Fiese an HPV

Das wirklich Fiese bei HPV ist, dass man es nicht behandeln kann. Wenn du dich angesteckt hast, musst du es wohl oder übel aussitzen. Kommt hinzu, dass es für Männer noch keinen anerkannten HPV-Test gibt und eine Infektion meist symptomfrei verläuft. Du weisst also gar nicht, dass du HPV hast. Im dümmsten Fall gibst du es in dieser Zeit an deine Partnerin oder deinen Partner weiter oder sogar an mehrere.

HPV und Krebs bei Männern

Forschende gehen davon aus, dass 4,5 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit auf HPV-Infektionen zurückzuführen sind. Der bekannteste ist der erwähnte Gebärmutterhalskrebs bei Frauen. Eine HPV-Infektion kann aber unter anderem auch zu Mund-Rachen-Krebs, Anal- oder Peniskrebs führen. Laut dem Swiss Medical Forum betreffen bis zu 30 Prozent der HPV-bedingten Krebsdiagnosen Männer.

Europaweit erkranken jährlich gar 2’400 Männer an HPV-bedingtem Analkrebs, 5’000 an Mund-Rachen-Krebs und 1’000 an Peniskrebs.

Beim Oralsex scheinen Männer ein höheres HPV-Ansteckungsrisiko zu haben als Frauen, was von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell noch genauer untersucht wird. Was man bisher sicher weiss: Die Fälle von Mund-Rachen-Krebs nehmen bei beiden Geschlechtern zu.

Genitalwarzen vermiesen das Sexleben

Kaum gefährlich dafür sehr lästig sind Genitalwarzen, eigentlich Feigwarzen genannt. Ein bis zwei von 100 sexuell aktiven Personen werden in ihrem Leben an Genitalwarzen erkranken. Bei Männern können Sie je nach Sexpraktik am Penis oder am After entstehen.

Im Normalfall musst du solche Warzen ärztlich behandeln lassen, um sie loszuwerden.

Zuerst an Prävention denken, dann an Sex

Die Aufklärung über HPV ist der erste und wichtigste Schritt in der Bekämpfung des Virus. Wie du bereits bei den sechs wichtigsten Fakten gelesen hast, schützen Kondome und übrigens auch Femidome zwar nicht 100 Prozent vor einer HPV-Ansteckung, aber sie sind selbstredend um Welten besser als gar kein Schutz. Nur wer sexuell absolut enthaltsam lebt, kann sich 100-prozentig vor HP-Viren schützen – egal ob Mann, Frau, Non-binäre Person, hetero-, homo- oder bisexuell. Aber schon klar, das ist für dich vermutlich keine Option.

Schutz vor den Folgen einer Ansteckung kann in diesem Fall auch die HPV-Impfung für Männer und Frauen bieten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfahl sie bisher als Basisimpfung lediglich für Mädchen. Weil zunehmend auch Männer an HPV-bedingten Erkrankungen leiden, empfiehlt das BAG seit diesem Jahr neu die Basisimpfung auch für alle Jungen zwischen 11 und 14 Jahren. Im besten Fall wurde die Impfung bereits vor dem ersten Mal gemacht, denn dann erzielt sie den grösstmöglichen Nutzen.

Gut zu wissen: Mit der neuen Impfempfehlung des BAG soll über den persönlichen Schutz hinaus auch die Übertragung auf die Sexualpartnerin oder den -partner reduziert werden.

Hier findest du alle Antworten zu den wichtigsten Fragen über HPV.

