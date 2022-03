bild: saastal tourismus ag / amarcster media

Skivergnügen im Frühling? Ab ins legendäre Saastal!

Sonne, Pisten soweit das Auge reicht, Skifahren umgeben von 18 Viertausendern-Gipfeln – und das alles bis weit in den Frühling hinein! Oh liebe Ski-Freunde und Snowboard-Cracks, Saas-Fee/Saastal ist eure Traumdestination.

Es ist nur geraten, aber bestimmt gehörst du zu den Ski-Freaks und Pistenakrobaten, die vom Schnee nicht genug bekommen können. Dann kommt hier die gute Nachricht für dich. Die Skiregion Saas-Fee/Saastal wird gerade im Frühling zum Schweizer Schnee-Mekka. Denn hier auf bis zu 3'600 Metern über Meer bieten die Pisten noch alles, was das Wintersportler-Herz begehrt – und das, während weit unten im Tal bereits die T-Shirt-Saison wieder startet.

Das Skigebiet Kreuzboden-Hohsaas oberhalb von Saas-Grund hält dir die Skilifte bis und mit Ostern schön warm oder besser gesagt kalt und in Saas-Fee läuft der Betrieb gar bis zum 24. April! Hier kannst du den Winter nochmals in vollen Zügen geniessen. Sei es auf Skiern, in der Fonduegondel oder bei einer aussergewöhnlichen Schneeschuhwanderung zur Britanniahütte.

Damit du auch wirklich nichts verpasst, gibt’s hier die Highlights im Schnelldurchlauf.

Sonnenaufgang mitten im einzigartigen Bergpanorama

Eine der wohl atemberaubendsten Erlebnisse ist das Sunrise Skiing oberhalb von Saas-Fee. Absolute Stille, die ersten Sonnenstrahlen und unberührte Pisten warten auf dich. Nach dem du im Drehrestaurant Allalin lecker gefrühstückt hast und schon mal überwältigt bist vom Bergpanorama, geht’s ab auf die Piste und erst richtig los. Fazit: Wer denkt hier noch an ausschlafen?

Bei Vollmond ab auf die Piste

Noch zweimal hast du die Gelegenheit, das Vollmond-Spektakel von Saas-Fee mit den Skiern zu erleben. Aber der Reihe nach! Zuerst gibt’s auf 3'500 Metern Höhe im Drehrestaurant Allalin Walliser Spezialitäten während draussen das Sternenmeer funkelt. Dann tauchst du auf Skiern in die von Vollmondlicht geflutete Bergwelt ein oder du machst eine gemütlich-romantische Gondelfahrt hinab ins Tal. Fazit: Träumen kannst du später immer noch.

Fondue in der Gondel mit deinem Schatz

In Saas-Fee findest du die berühmten Fonduegondeln. Rund eine Stunde dauert die Fahrt durch die abendliche Saaser Bergwelt, während du mit deinem Schatz, der Familie oder deinen Freunden ein feines Fondue geniesst und immer höher über dem beleuchteten Saas-Fee schwebst. Übrigens, für Verliebte gibt’s die Candlelight-Gondel und für Familien die Gondel mit den Spielsachen für die Kids. Leckere Fahrten gibt’s noch bis zum 15. April. Also am besten reservierst du gleich. Fazit: Ein Fondue mit doppeltem WOW-Effekt!

Nutz das Mid-Week Special und spare Bares

Du bist flexibel und hast noch einige Ferientage zugut? Dann ab ins Saastal. Mit dem Mid-Week Special erhältst du 10 Prozent Rabatt auf deine gewählte Unterkunft und deinen Skipass. Das Angebot gilt jeweils von Sonntag bis Freitag wahlweise für drei oder vier Übernachtungen und steht dir vom 13. März bis 8. April offen. So hast du gediegen Zeit, möglichst viele Pisten herunterzubrettern oder einen der Events zu besuchen, die während deines Aufenthalts im Saastal stattfinden. Dazu gleich mehr, aber erst mal das Fazit: Ach so, du willst gleich buchen, auch gut.

Mal anders Party machen

Am 26. März findet im Skigebiet Morenia in Saas-Fee der Fee-Dance statt. Über 12 Stunden Deep & Tech Music auf 2’600 Metern über Meer. Achtung: Die Party beginnt bereits um 10 Uhr früh beim Pit Stop und endet um 2 Uhr nachts im Rock Café. Fazit: Wer geht da noch nach Züri?

Après Ski mit «Petra Sturzenegger»

Wer von den Pisten nicht genug bekommt, kann eigentlich auch kein Partymuffel sein, deshalb gibt’s am Samstag 9. April den Après-Ski-Event Snow’n Sound mit der Stubete Gäng. Zuerst geniesst du deinen Skitag in vollen Zügen und anschliessend geht’s ans Gratiskonzert, wo du selbstverständlich zum Après-Ski-Hit «Petra Sturzenegger» die Hüften schwingst. Das Snow’n Sound findet von 14.30 bis 16.30 Uhr auf der Sonnenterrasse des Restaurants Morenia statt und ist kostenlos. Fazit: Was will man mehr?

Weitere Events? Wie wär’s mit dem Saas-Free Heel – Telemark Festival vom 18. – 20. März, eine geführte Skitour auf den Allalingletscher und Barbecue in Saas-Almagell nach der Abfahrt?



Am 1. und 2. April findet die 40. Ausgabe des berühmten Allalin Rennens statt. Und als würde dies noch nicht genug Adrenalin bieten, findet am 2. April auf Kreuzboden auch das 12-Stunden Rennen als Spenden- Event für die Mentelity Games statt. Die Mentelity Games für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung vom 5. – 8. April sind eines der Highlights des Saaser Winters.Zu Ostern gibt’s die Saastal Osternestsuche und den Osterplausch auf Kreuzboden. Am Ostersonntag treten jeweils zwei Rennfahrer beim Moon Light Fight in Saas-Fee gegeneinander an.



Die Après-Ski-Parade am 23. April bringt Frühlingsgefühle zum Kochen. Die Party beginnt früh nachmittags und findet entlang der Après-Ski-Meile an der Dorfstrasse in Saas-Fee statt.Dieses Season-End-Event darf man auf keinen Fall verpassen.​