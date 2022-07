Promotion

Therapie per Tiktok? Neue Wege in der Sozialen Arbeit

Virtuelle Lebenswelt: Auch in der Sozialen Arbeit Realität



Algorithmen für den Schutz von Kindern, Chatbots beim Sozialamt und Online-Games in der Jugendarbeit: Die Digitalisierung ist Teil der Sozialen Arbeit geworden – das wirft auch Fragen auf. Trotzdem bietet die digitale Transformation mehr Chancen als Gefahren, sagen Expertinnen und Experten der Hochschule Luzern.

Auf den ersten Blick scheint die Digitalisierung nicht so recht mit der Sozialen Arbeit zusammenzupassen: Zu sehr ist der Arbeitsalltag von Sozialarbeiterinnen, soziokulturellen Animatoren und Sozial-pädagoginnen geprägt von Beziehungsarbeit und persönlichen Kontakten zu den Menschen. Doch dieses Bild ist falsch. «Tatsächlich ist die digitale Transformation in der Sozialen Arbeit ein grosses Thema», weiss Silvia Domeniconi Pfister, Projektleiterin und Dozentin an der Hochschule Luzern. Sie untersucht mit einem interdisziplinären Forschungsprojekt, wie die Sozialen Dienste in der Schweiz bei der digitalen Transformation unterstützt werden können.

Es bestehen Lücken

Anwendungsbereiche für digitale Prozesse und Hilfeleistungen gibt es im Sozialwesen genug. Silvia Domeniconi Pfister hat mit ihrer Vorstudie eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Einen besonders hohen Digitalisierungsbedarf haben die Sozialen Dienste in den Bereichen Kommunikation und Gestaltung der Arbeitsprozesse. «Da unterscheidet sich das Sozialwesen nicht von anderen Branchen», so die Studienautorin. Neue Möglichkeiten eröffnet die Digitalisierung auch im Kerngeschäft der Sozialen Arbeit: beim direkten Kontakt mit Menschen – insbesondere mit vulnerablen Gruppen. «Die virtuelle Lebenswelt ist für viele Zielgruppen des Sozialwesens bereits Realität», sagt Lucas Haack, Dozent für Interaktion und Kommunikation am Departement Soziale Arbeit der HSLU. Für ihn ist klar: «Das Sozialwesen muss sich mit dieser Realität auseinandersetzen – und zwar besser früher als später.»

Mehr Menschen teilhaben lassen

So kommt in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit der Ansatz des «Blended-Counseling» vermehrt zum Einsatz. Dabei werden die klassischen Vor-Ort-Gespräche – beispielsweise auf dem Sozialamt – mit digitalen Kontakten wie Chats, E-Mails oder Videoberatungen verknüpft. Das bietet ergänzende Lösungsansätze für ein uraltes Anliegen der Sozialen Arbeit: Wie können mehr Menschen aus vulnerablen Gruppen erreicht und unterstützt werden? «Mit der Digitalisierung besteht die Chance, den Zugang zu Angeboten der Sozialen Arbeit zu erweitern und für spezifische Zielgruppen noch niederschwelliger zu gestalten», sagt Haack.

Digitale Kontaktstellen ermöglichen es, dass sich die Sozialdienste intensiver um betroffene Menschen kümmern können; oder dass Menschen erreicht werden, die sonst nicht an soziokulturellen Angeboten teilnehmen würden, beispielsweise in der Jugendarbeit: Viele Jugendhilfe-Organisationen treten über Online-Games oder Soziale Medien mit den Jugendlichen in Kontakt. Sie versuchen ihre Zielgruppen also dort abzuholen, wo diese sowieso unterwegs sind.

Mit Chatbots Erstkontakte erleichtern

Zum Umgang mit der Digitalisierung gehört auch, sich mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen. «Es gibt einige Anwendungsbereiche von digitalen Technologien, bei denen man sich schon fragen muss, ob das zielführend und ethisch vertretbar ist», sagt Isabelle Odermatt, HSLU-Dozentin für Medienkompetenzen in der Sozialen Arbeit. Als Wissenschaftlerin sieht sie sich in der Pflicht, solche Aspekte der Digitalisierung zu hinterfragen und ethisch vertretbare Lösungen mitzugestalten. Schliesslich können digitale Neuerungen dazu führen, dass verletzliche Gruppen noch mehr geschwächt werden – zum Beispiel dann, wenn sie mit einer technologischen Entwicklung nicht klarkommen.