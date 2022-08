bild: © Gornergrat Bahn

Wandern in Zermatt. Gornergrat – jederzeit Aug-in-Aug mit dem Matterhorn

Er ist der Berg der Berge und das Wahrzeichen der Schweiz – das Matterhorn! Für jede Eidgenössin und jeden Eidgenossen ist ein Besuch schon fast ein Pflichtpunkt auf der persönlichen «bucket list». Der beste Blick und die bleibendsten Erinnerungen bei dieser Begegnung bietet der Gornergrat. Das Beste: Im September und Oktober gibt’s das Wandererlebnis mit 20% Rabatt. Welcher Wandertyp bist du? Finde es heraus mit den 5 Wandertipps.



Für Turnschuh-Wanderer, die ihre Sportlichkeit auf Insta unter Beweis stellen wollen

Der «360° Loop» ist der kurze Rund-Spaziergang mit Panorama-Blick auf die imposanten Gipfel und Gletscher. Er bietet jede Menge Foto-Spots, die dich garantiert ins beste Licht setzen werden.

bild: © Gornergrat Bahn

Für Ruhesuchende, die noch wirklich unberührte Ecken in Zermatt suchen

Der «Weg der Stille» verspricht, was sein Name erahnen lässt. Hier triffst du statt Menschenmengen ruhige Plätze und mit ein wenig Glück auch Steinböcke und Gämsen. Die Wanderung führt vorbei an gleich fünf Bergseen.

bild: © Gornergrat Bahn

Für Eltern, die ihren Kindern Nachhaltigkeit lehren wollen

Für Familien geben «Wolli und die Klimadetektive» an sieben Stationen Rätsel auf, die von Wolli und seinen Freunden gelöst werden wollen. Der Weg vom Gornergrat zum Riffelberg nimmt rund zwei Stunden in Anspruch. Besonders spannend wird es mit dem begleitenden Hörabenteuer, das sich kostenlos per App abspielen lässt und viele Informationen zu den Gletschern und dem Klima vermittelt.

Wanderticket – Fahrt mit der Gornergrat Bahn mit 20 % Rabatt Lust am Gornergrat zu wandern und so das einzigartige Panorama und die alpine Natur zu erleben und einfach mal durchzuatmen? In den Wandermonaten September und Oktober gibt es auf die Tickets mit der Gornergrat Bahn 20% Rabatt. Darin sind zwei Teilstrecken für die Hin- und Rückfahrt (Zermatt - Gornergrat sowie Riffelberg - Zermatt) enthalten. Der abwechslungsreiche Abschnitt Gornergrat - Riffelberg mit seinen vielen Optionen ist zu Fuss zu erwandern.

Für jene, die ein neues Hintergrundbild für ihr Smartphone suchen

Du könntest für dein Hintergrund Bild auch einfach ein Wallpaper Bild vom Riffelsee mit seiner weltberühmten Spiegelung des Matterhorns verwenden. Doch das selbst geschossene ist doch garantiert das schönste! Eine kleine Pause am Riffelsee lässt dich nicht nur kurz durchatmen, sondern du wirst dich ob der posierenden Möchtegern-Influencern auch köstlich amüsieren. Der Riffelseeweg von der Station Rotenboden zum Riffelberg ist gerade in den Morgen- oder Abendstunden besonders erwandernswert.

Riffelsee mit Blick auf das Matterhorn 1 / 4 Riffelsee mit Blick auf das Matterhorn quelle: gornergrat bahn

Für Jööö-Momente und “fluffiness overload”

Meet the Sheep – die naturnahe Variante die Tiere am Gornergrat zu entdecken: Bis Mitte September weidet eine Herde herziger Schwarznasenschafe am Gornergrat. Die Schafe können kostenlos geortet und besucht werden. Den Live-Standort der Herde findest du jederzeit auf der interaktiven Karte.



Etwas ganz Spezielles bietet der Themenweg «Meet the Sheep» vom Gornergrat zum Riffelberg: Bei der rund anderthalb Stunden dauernden Wanderung lässt sich das Mysterium der berühmten Walliser Schwarznasenschafe entdecken. Warum halten die Walliser Schäfer eigentlich Schwarznasen? Was entsteht aus der weichen Schafwolle? – Das und vieles mehr wird an elf Posten erklärt. Ein wunderbares Erlebnis auch für die ganze Familie.

Meet the Sheep 1 / 7 Meet the Sheep quelle: gornergrat bahn

Das einzigartige Panorama am Gornergrat 1 / 4 Das einzigartige Panorama am Gornergrat quelle: gornergrat bahn

In etwas mehr als 30 Minuten bringt dich die Gornergrat Bahn auf den Gipfel vis-a-vis dem Matterhorn. Schon die Fahrt mit der vor bald 125 Jahren erbauten Zahnradbahn von Zermatt auf 1600 Metern bis auf 3100 Meter über Meer ist ein Erlebnis. Das Matterhorn fast durchgehend im Blick eröffnet das Panorama am Gipfel eine gänzlich neue Welt: 29 Viertausender und vier Gletscher gibt es zu entdecken und zu bestaunen. Sobald man das grossartige Panorama ein wenig eingesogen hat, bietet «Zooom the Matterhorn» eine ganz andere Perspektive auf Landschaft, Natur, Flora und Fauna. Ein Blick durch das Periskop auf die umgebende Bergwelt – und die Bergsteiger am Matterhorn werden mit dem Super-Zoom plötzlich sichtbar. Oder im 3-D-Kino, das durch die so unterschiedlichen vier Jahreszeiten der alpinen Höhenzüge führt. Highlight ist der virtuelle Gleitschirmflug durch die Zermatter Bergwelt.