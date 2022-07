INSPIRATION FÜR ZITRONIG-FRISCHE SOMMER-COCKTAILS GESUCHT?

Zubereitung: Eiswürfel in einen Shaker geben und mit BOMBAY CITRON PRESSÉ , Zitronensaft, Orangenlikör, Zuckersirup und Eiweiss auffüllen. Kräftig schütteln und in ein Glas abseihen. Mit Zitronenscheibe garnieren.

Zubereitung: Den Champagner in das Glas füllen. Anschliessend Eiswürfel in einen Shaker geben und mit BOMBAY CITRON PRESSÉ , Zitronensaft, Zuckersirup und Minzblättchen auffüllen. Kräftig schütteln und in das Champagner-Glas abseihen. Mit Minze garnieren.

Buttermilch ist gut für Muckis. Weitere Buttermilch-Facts gibts hier.

Klar, Buttermilch ist nicht das sexyste Getränk weit und breit. Wenn du denkst «Buttermilch – häh?», dann ein Tipp: Lies mal unsere drei Facts. Vielleicht kommst du ja auch ins Team Buttermilch.

Im Kühlregal musst du etwas Ausschau halten, aber in den Grossverteilern solltest du sie dann doch finden – säuerliche Nature-Buttermilch oder die süsse Variante mit Geschmack. In dem Fall empfehlen wir dir: kaufen und probieren. Denn wir können uns nicht ganz erklären, warum Buttermilch bei uns in der Schweiz – im Gegensatz zu Deutschland oder Amerika – so ein Underdog ist. Eine Buttermilch-Hommage in drei Fakten: