Promotion

Lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen



Promotion

Lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen

Dein Studium soll persönlich und praxisorientiert sein? Dann melde dich jetzt für den Online Infotag der Fachhochschule Graubünden an und lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen.

Online Infotag der Fachhochschule Graubünden

Am 21. November 2020 findet der Online Infotag statt. Dabei stehen dir Präsentationen der Studienangebote als Video zu Verfügung. Ausserdem kannst du am virtuellen Infotag dein persönliches Studienangebot auswählen und den verantwortlichen Studienleitenden Fragen rund ums Studium stellen. Du findest am Online Infotag auch Informationen zu verschiedenen Weiterbildungen.

Bachelorangebote: Architektur

Bauingenieurwesen

Computational and Data Science*

Mobile Robotics

Multimedia Production

Photonics

Betriebsökonomie

Digital Business Management

Digital Supply Chain

Information Science

Service Innovation and Design

Sport Management

Tourismus



Masterangebote: Engineering (MSE)

Information and Data Management

New Business

Tourism and Change





* Formale Genehmigung durch die Regierung ist noch ausstehend.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen