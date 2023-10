bild: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Winterzauber am Vierwaldstättersee

Erlebe die Magie des Vierwaldstättersees im Winter! Geniess an Bord unserer Schiffe gemütliche Kursfahrten und kulinarische Genussfahrten, während du die verschneiten Berge der Zentralschweiz bewunderst. Willkommen an Bord!

Unsere Rundfahrten bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Region und den See aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden. Ob du dich für eine kurze oder eine längere Variante entscheidest, jede Fahrt verspricht eine reiche Mischung an schöner Aussicht und erstklassigem Service an Bord. Möchtest du zusätzlich noch spannende Details zur Region erfahren? Dann empfehlen wir dir die einstündige Rundfahrt mit der Panorama Yacht Saphir mit kostenloser Audioguide-Tour.

bild: schifffahrtsgesellschaft des vierwaldstättersees (sgv) ag

Kulinarische Themenfahrten, die verzaubern!

In den Herbst- und Winterabenden gewinnt der Vierwaldstättersee an besonderen Reiz. Diese Stimmung greifen wir auf und umrunden diese einmalige Atmosphäre mit entsprechenden winterlichen Kulinarik-Fahrten. Unsere Auswahl in dieser Zeit umfasst unter anderem das Fondue Chinoise-Schiff sowie das Fondue- und Raclette-Schiff.

Doch damit nicht genug! Über das gesamte Jahr hinweg bieten wir eine vielfältige Auswahl an weiteren kulinarischen Schiffsfahrten wie das Brunch-Schiff, Mittags-Schiff, Fajita-Schiff, usw. an.

bild: schifffahrtsgesellschaft des vierwaldstättersees (sgv) ag

Besinnlich und genussvoll durch die Advents- und Weihnachtszeit

In der Zeit vom 24. November bis 15. Dezember 2023 bieten wir jeden Freitag unser Chinoise-Dampfer an, während unser Raclette-Dampfer an den Samstagen vom 2. Dezember bis 16. Dezember 2023 dich auf eine kulinarische Fahrt mit weihnachtlichem Ambiente mitnimmt. Diese Fahrten an Bord des Dampfschiffes Uri gehören in den Wintermonaten zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis, da unsere Dampfschiffe im Winter für fahrplanmässige Kursfahrten nicht unterwegs sind. Die Feiertage bieten daher eine einzigartige Gelegenheit, diese schöne Atmosphäre zu geniessen.

An Heiligabend laden wir dich zu einer festlichen Weihnachts-Chinoise-Fahrt auf unserem Motorschiff Diamant ein. Verwöhne deine Sinne und stimme dich auf die bevorstehenden Festtage ein.

Bild: schifffahrtsgesellschaft des vierwaldstättersees (sgv) ag

Das neue Jahr gebührend auf dem Vierwaldstättersee einläuten

Gemeinsam lassen wir das Jahr 2023 hinter uns und steuern mit Vorfreude und Begeisterung auf das neue Jahr 2024 zu. An Silvester erwartet dich ein kulinarisches Feuerwerk mit folgenden Angeboten:

Silvester Chinoise Schiff: Volle Fahrt ins neue Jahr und dabei das fröhliche Beisammensein bei Fondue Chinoise à discrétion mit regionalem Fleisch, würzigen Saucen und einem edlen Tropfen Wein geniessen.

Volle Fahrt ins neue Jahr und dabei das fröhliche Beisammensein bei Fondue Chinoise à discrétion mit regionalem Fleisch, würzigen Saucen und einem edlen Tropfen Wein geniessen. Silvester Gala mit musikalischer Unterhaltung: Ein gediegenes Gala-Menu und unterhaltsame Live-Musik machen den Jahreswechsel auf dem Vierwaldstättersee zu etwas ganz Besonderem.

Ein gediegenes Gala-Menu und unterhaltsame Live-Musik machen den Jahreswechsel auf dem Vierwaldstättersee zu etwas ganz Besonderem. Silvester Fajita Schiff: Tanz in das neue Jahr hinein, begleitet von Partymusik, während du würzige Fajitas geniesst – eine perfekte Kombination aus Geschmack und Rhythmus.

Tanz in das neue Jahr hinein, begleitet von Partymusik, während du würzige Fajitas geniesst – eine perfekte Kombination aus Geschmack und Rhythmus. Silvester Raclette Schiff: Erlebe unseren Schweizer Klassiker in einer ganz einmaligen Umgebung und geniesse die gemütliche Stimmung. Swissness-Pur!

Alle Einzelheiten zu diesen unvergesslichen Erlebnissen auf dem Vierwaldstättersee findest du unter: www.lakelucerne.ch/festtage. Lass dich von der Vielfalt inspirieren und schaffe magische Erinnerungen.

Bild: schifffahrtsgesellschaft des vierwaldstättersees (sgv) ag

Deine Veranstaltung – Unsere Kulisse

Planst du eine Veranstaltung, die in Erinnerung bleiben soll? Bei uns hast du die Möglichkeit, unsere Dampf- und Motorschiffe für deine exklusive Veranstaltung zu mieten. Ob Weihnachtsessen, Firmenfeier oder private Events, die malerische Winterkulisse des Vierwaldstättersees verleiht deiner Feier einen Hauch von Eleganz und Raffinesse.

Stell dir zum Beispiel vor, wie du mit deinem Team auf dem eigenen Schiff den See erkundest, die Uferlichter bewunderst und gemeinsam ein köstliches Fondue Chinoise, Raclette oder ein individuelles Menü geniesst. Feiert gemeinsam den Jahresausklang und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Unser Event-Team steht dir bei der Planung bis zur Durchführung professionell zur Seite.

