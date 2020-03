Promotion

Lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen



bild: fachhochschule graubünden

Promotion

Lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen

Dein Studium soll innovativ und auf dich zugeschnitten sein? Melde dich jetzt für den Infotag der Fachhochschule Graubünden an und lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen.

Infotag der Fachhochschule Graubünden

Am 21. März 2020 findet der Infotag in Chur statt. Am Infotag stellen wir dir die Studienangebote der FH Graubünden vor – ausserdem kannst du Studienleitende, Mitarbeitende und Studierende direkt dazu befragen. Jetzt anmelden!

Gratis ÖV-Anreise

Wer sich bis zum 18. März 2020 für den Infotag in Chur anmeldet, erhält einen persönlichen Promo-Code für die An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb der Schweiz. Der Promo-Code kann im SBB Ticketshop eingelöst werden und ist am 21. März 2020 von einem beliebigen Ort in der Schweiz nach Chur und retour gültig. Melde dich jetzt an!