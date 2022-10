Nicolas Cage als «Nick Cage» in MASSIVE TALENT bild: Ascot Elite Entertainment

Promotion

Nicolas Cage in der Rolle seines Lebens: Eine fiktive Version von sich selbst

In der neuen Action-Komödie MASSIVE TALENT spielt Schauspiel-Ikone Nicolas Cage eine fiktive Version von sich selbst. Im Interview erzählt er uns, was ihn an der Rolle gereizt hat, was ihm am meisten Spass gemacht hat und welche Ähnlichkeiten er mit «Nick Cage» besitzt.

Action-Star, Oscar-Preisträger, Legende – so kennen wir Nicolas Cage im echten Leben. Nicht so in seinem neuen Film MASSIVE TALENT. Denn nach zu vielen schlechten Filmen steht der Filmstar «Nick Cage» vor dem finanziellen Ruin und seine Tochter möchte auch nichts mehr von ihm wissen. Aus Not nimmt er darum das verlockende Angebot des Milliardärs und Nick-Cage-Superfans Javier Gutierrez (Pedro Pascal) an, für eine Million Dollar bei dessen Geburtstagsparty aufzutreten. Doch diese Einladung hat es in sich…

Was hat Sie gereizt, diese spezielle Rolle zu übernehmen?

«Zuerst hatte ich grosse Bedenken, eine Figur zu spielen, die meinen Namen trägt und eine erfundene Version von mir selber ist. Es sollte einfach nicht lächerlich rüberkommen. Doch Tom Gormican (Regisseur) ist ein grosser Filmliebhaber und interessiert sich sehr für meine früheren Werke. So gibt es in MASSIVE TALENT Anspielungen auf Filmszenen aus meinen Filmen FACE OFF und LEAVING LAS VEGAS, was unglaublich toll ist. Ausschlaggebend war für mich aber die Idee, die Figur «Nicky» zu spielen, also eine jüngere Version von Nick Cage. Ich konnte mich dabei in mein junges ich zurückversetzten, was mir unglaublich viel Spass gemacht hat.»

Nick Cage und seine jüngere Version Nicky bild: ascot elite entertainment

Lust auf mehr?

Schauen Sie sich jetzt auf ascot now ein exklusives Featurette zu Nicolas Cages einzigartiger Rolle in MASSIVE TALENT mit Blick hinter die Kulissen und weiteres cooles Bonusmaterial an!

Was halten Sie von der Figur «Nick Cage»?

«Meine Aufgabe als Filmschauspieler ist es, die Vision des Regisseurs umzusetzen. In MASSIVE TALENT geht es um einen gescheiterten Schauspieler, der völlig besessen davon ist, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Tom Gomican realisiert dies mit unglaublich viel Kreativität und Humor. Nick Cage ist allerdings nicht so, wie ich im echten Leben wirklich bin. Zum Beispiel fluche ich nicht ständig und vernachlässige meine Familie auch nicht. Würde der Film mein Leben zeigen, wäre er wohl eher langweilig, weil ich einfach zu Hause am Lesen und meine Katze am Streicheln wäre.»

Nick Cage am Pool mit Superfan Javi (Pedro Pascal) bild: ascot elite entertainment

Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und der Filmfigur?

«Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist unsere grosse Begeisterung fürs Kino. Es gibt einige Szenen in MASSIVE TALENT, wo Pedro Pascals Figur «Javi» und meine Figur leidenschaftlich über Filme sprechen. Das ist mir sehr ähnlich, denn ich liebe es, mich über Filme auszutauschen und Empfehlungen zu erhalten. Eine weitere Ähnlichkeit ist wohl die Hingabe zur Arbeit als Schauspieler, die wir teilen. Ich arbeite unglaublich gerne, da ich so mit meiner Vorstellungskraft und meinen Emotionen etwas Neues erschaffen kann.»

Freuen Sie sich auf jede Menge Action bild: ascot elite entertainment