Promotion

Less Waste! No Problem?



Bild: Chochdoch by Swissmilk

Promotion

Less Waste! No Problem?

Unglaublich, wie viele Food-Verpackungen ich in zehn Tagen angesammelt habe. Wie kann ich das besser machen? Ich will es in der Less Waste Challenge von Chochdoch by Swissmilk herausfinden. Mach auch mit!

Plastik im Meer, Klimawandel, (Food) Waste – fühlst du dich manchmal auch umzingelt vom Thema Nachhaltigkeit? Ich finde es super wichtig, darüber zu reden, nachzudenken und mich richtig zu verhalten. Aber wie geht das?

Man kann sich kaum mehr richtig verhalten – kennst du den Gedanken? Letztens hatte ich ihn wieder beim Einkaufen in der Obst- und Gemüseabteilung. Ich greife fast automatisch zu Bio-Äpfel – und greife als Erstes mal zu Plastik. Ich schaue mich um und fast alle Bio-Obst- und -Gemüsesorten sind so verpackt. Was soll ich jetzt machen: konventionell angebautes Obst ohne Verpackung kaufen oder das biologische inklusive dem bösen Knisterpapier?

Wie schwierig wird die Less Waste Challenge? Muriel wird es selbst erst vom 3. bis zum 12. Oktober herausfinden. Sie wird zehn Tage lang so wenig Abfall wie nur möglich produzieren. Verfolge den Selbstversuch in den Stories und Posts des Instagram-Kanals Chochdoch by Swissmilk.

Zu Hause angekommen, kam mit der Bio-Äpfel-Verpackung die Idee: Ich lebe normal weiter und sammle mal all meine Lebensmittelverpackungen. Freunde, zehn Tage später war ich richtig erschrocken. Ich lebe doch schliesslich schon recht nachhaltig, dachte ich. Aber was da in wenigen Tagen zusammengekommen ist, das darf man eigentlich keinem zeigen … Gerade deshalb tue ich es aber. Und stelle mich für Chochdoch by Swissmilk der Less Waste Challenge.

Die Challenge: meine Fragen

Kann ich das nicht besser machen?

Wie aufwendig ist es, nachhaltiger zu leben?

Finde ich passende Wege für mich und wo liegen meine Grenzen?

Kann ich am Ende sogar meine Abfallgewohnheiten ändern?

Die Challenge: meine Ziele

✔ Während der Challenge erfahre ich Spannendes zum Thema Nachhaltigkeit.

✔ Am Ende habe ich deutlich weniger Müll produziert.

✔ Ich habe meine Abfallgewohnheiten nachhaltig geändert – so, dass es gut in meinen Alltag passt und nicht anstrengend wird.



Bild: Chochdoch by Swissmilk

Weniger Abfall und das nachhaltig. Ob ich meine Ziele erreiche? Mit deiner Unterstützung ist es bestimmt leichter. Verfolge meine zehntägige Challenge auf dem Instagram Channel von chochdoch_by_swissmilk. Ich freue mich schon mega auf deine Kommentare, Hilfe und Anregungen! Los geht's.