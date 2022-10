Flexible Mobilität, bequemer Abschluss und ausschliesslich Premium-Neuwagen von BMW und MINI. Bereits das ist schon stark. Doch beim BMW & MINI Flex Abo by CARIFY sind aller guten Dinge vier: Im täglichen Gebrauch musst du dich nur noch ums Betanken bzw. Aufladen deines Fahrzeugs kümmern. Versicherung? Steuern? Service, Reifen und Autobahnvignette? Alles in einer einzigen monatlichen Rechnung enthalten. Dadurch hast du volle Kostentransparenz. Zu deiner Sicherheit werden alle Serviceleistungen von einem offiziellen BMW oder MINI Partner ausgeführt.

Mit BMW & MINI Flex by CARIFY kommst du in wenigen Klicks zum Neuwagen. Du kannst es einfach und bequem online hier abschliessen … Ach, du bist noch da? Kein Problem. Wir erklären dir gerne, wie einfach das geht: Du entscheidest dich für eine Mindestlaufzeit und wählst eine monatliche Kilometerleistung, bevor das Beste kommt – die Auswahl deines neuen BMW oder MINI, den wir dir schon nach spätestens acht Tagen gratis vor deine Tür liefern.

Ein BMW X3 Plug-in-Hybrid für winterliche Abenteuer in den Bergen und anschliessend ein BMW 4er Gran Coupé für den eleganten Auftritt an der Seepromenade im Sommer? Done! Dank der kurzen Mindestlaufzeit – du kannst zwischen 6, 12 und 18 Monaten wählen – hast du die Freiheit, dein Auto immer deinen aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

Die Welt dreht sich immer schneller, und wir geniessen in allen Bereichen Freiheit wie noch nie. Ein neuer Job, ein langer Urlaub, ein kurzfristiger Umzug: Du kannst dein Leben heute jederzeit neu gestalten. Genau darum haben wir ein neues und flexibles Angebot für dich geschaffen: das BMW & MINI Flex Abo by CARIFY mit angenehm kurzen Laufzeiten. Und ausschliesslich Neuwagen.

«Der Fingerabschneider» war vor Ort: Was die belgische Drogenmafia in der Schweiz treibt

Aus Gülle kann man erneuerbare Energie machen. Kein Scherz.

Damit ihr uns glaubt, haben wir einen getroffen, der genau das macht: Landwirt Samuel Imboden. Er hat uns nicht nur mehr über seinen spannenden Alltag erzählt, sondern hat auch Tipps, wie jede:r zum Klimaschutz beitragen kann.

Samuel, in deiner Biogasanlage im Aargau produzierst du erneuerbare Energie aus … Mist. Wie geht das?

Wir produzieren die Energie aus dem Mist, den unsere 45 Milchkühe, Kälber und Pferde Tag für Tag produzieren. Und dazu aus Getreide- und Gemüserüstabfällen. Wir füllen alles direkt in die Grube unserer Biogasanlage ein. Es folgt ein komplexer Prozess. Kurz zusammengefasst: Bakterien spielen hier eine Rolle und am Ende entsteht Methan. Das wird dann in einem Motor verbrannt, der einen Generator antreibt und so Strom produziert. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei einem Automotor, der mit Erdgas betrieben wird. Wobei das Erdgas mit einem Methananteil von 98 % energiereicher ist als Biogas, das «nur» aus 60 % Methan besteht.