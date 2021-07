Promotion

Ballenberg – 10 Tipps für deinen perfekten Besuch im Freilichtmuseum



Die Schweiz an einem Ort erleben? Das Freilichtmuseum Ballenberg macht es möglich. Über 100 historische Gebäude aus der ganzen Schweiz gibt es hier zu erkunden. Es erwarten dich über 200 Bauernhoftiere sowie zahlreiche Handwerksdemonstrationen. Wir liefern dir 10 Tipps, was du diesen Sommer im Freilichtmuseum Ballenberg keinesfalls verpassen solltest.

Stall- und Weidebesuch Video: Vimeo/Freilichtmuseum Ballenberg

Beobachte die vor Kraft strotzenden Ochsen beim Weidegang, schau dem ungelenken Fohlen bei seinen ersten Schritten zu, lasse dich von den frechen Ziegen necken oder erfreue unsere kleinen Ferkel mit einer Streicheleinheit. Über 200 Bauernhoftiere – darunter auch seltene, vom Aussterben bedrohte Arten – entdeckst du im Freilichtmuseum Ballenberg.

Spiel und Spass Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Kleine Gäste können sich auf dem neu gestalteten Spielplatz Balm so richtig austoben. Im dazugehörenden Streichelgehege können neue Freundschaften mit den frechen Ziegen geschlossen werden. Wer eine kleine Verschnaufpause braucht, dreht eine gemütliche Runde auf dem historischen Karussell.

Gastlichkeit und Genuss Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Ob frisches Brot direkt aus dem Holzofen beim Stöckli aus Detlingen/Radelfingen BE, eine feine Ballenberg-Wurst oder ein feines Zmittag mit Berner Hamme und Härdöpfusalat im Gasthaus «Alter Bären» die Kulinarik kommt nicht zu kurz. In den Gästhäusern auf dem Ballenberg bist du jederzeit herzlich willkommen und geniesst währschafte, frische und regionale Kost.

Ballenberg à la Carte Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Das Freilichtmuseum kompakt erleben? Ballenberg à la Carte ist das Menü für Wissensdurstige. An zwölf Stationen erfährst du via QR-Code spannende Hintergrundinfos zu Gebäuden, ihren einstigen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zu alten Handwerkstechniken. Der Rundgang eignet sich besonders gut für mobilitätsbeeinträchtigte Personen, die Gebäude und Wege sind rollstuhlgängig.

Ballenberg – das Museum im Freien Das Freilichtmuseum Ballenberg liegt im Berner Oberland, ob Brienz. Es ist noch bis Ende Oktober täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.



Alles Wissenswerte für deinen Ausflug, inklusive Eintrittspreise und Vergünstigungen findest Du auf der Website.



Design und Tradition Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Du möchtest einmal in einem richtigen alten Haus wohnen und dennoch nicht auf Komfort verzichten? Dann liefert dir das Haus aus Matten BE die richtige Inspiration: Das Baudenkmal wurde saniert und komplett wohnlich gestaltet. Die Ausstattung des Wohnhauses stammt vom Schweizer Möbelunternehmen Vitra. Die ikonischen Klassiker wie etwa der Eames Lounge Chair, entworfen 1956 oder die Möbel von Jean Prouvé aus den 1940er Jahren fügen sich ebenso gut in das Haus ein wie zeitgenössische Entwürfe von Jasper Morrison oder Antonio Citterio. Ein Muss für Design-Fans.

Heilkräuter und -pflanzen Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Regelmässigen Ballenberg-Besuchern ist sie bestens bekannt: Die historische Drogerie mit dem dazugehörenden grossen Heilkräuter-Garten. Über 250 verschiedene Heilkräuter und -pflanzen gedeihen hier. Diese Saison kannst du jeden Sonntag bei kostenlosen Heilkräuter-Führungen vom Wissen unserer Drogistinnen und Drogisten profitieren. Gegen jedes Mätzchen ist ein Kraut gewachsen.

Zunder und Plunder Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Was für ein Theater! Auf dem Ballenberg findet jährlich das Landschaftstheater statt – wäre da nicht Corona. Aber die Laienschauspieler lassen sich nicht durch das Virus beirren. Vom 10. Juli bis 15. September 2021 werden unter dem Titel «Zunder und Plunder» an verschiedenen Orten im Museum Geschichten vom Rand der Gesellschaft aufgeführt. Der Mini-Theaterbesuch ist im Eintritt inbegriffen.

Cervelat und Schlangenbrot Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Der Ballenberg ist nicht nur das einzige Freilichtmuseum der Schweiz, manche behaupten, es handle sich sogar um die grösste Grillstelle in unserem Land. Wie dem auch sei, auf dem Ballenberg findest du zahlreiche lauschige Plätzchen für einen Grillplausch mit Freunden und Familie. Die Verpflegung bringt ihr selbst mit – oder noch besser: Ihr deckt euch gleich vor Ort im Laden Hausgemacht mit feinen Spezialitäten vom Ballenberg ein.

Rätseln und Raten Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Du warst schon oft auf dem Ballenberg zu Gast und möchtest das Freilichtmuseum mal auf eine andere Art entdecken? Dann ist der Foxtrail genau das richtige für dich, deine Familie und deine Freunde. Bleib dem Fuchs auf der Spur und löse knifflige Rätsel.

Herz und Hand Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz

Zuschauen ist dir zu wenig? Im Kurszentrum Ballenberg werden jährlich über 300 Kurse und Exkursionen zu traditionellen Handwerkstechniken durchgeführt. Weben, schmieden, drechseln, Salben herstellen, töpfern – you name it. Auch für Experimentierfreudige hat das «Kursi» einiges im Angebot: Wie wäre es mit einem selbstgebauten Snowboard oder einem Paar Carving-Skis? Oder doch lieber ein Grossprojekt wie etwa der Bau eines Blockhauses?

