bild: six

Promotion

Geht das nicht einfacher? Genialer Lifehack fürs Rechnungen zahlen

Rechnungen zahlen ist so ziemlich das Ödeste, was unser Alltag zu bieten hat. Deshalb gibt’s von uns einen Mastertrick, wie du das am schnellsten und einfachsten hinbekommst und gleich noch Umwelt und Klima schonst.

Hand aufs Herz: Wie viel Zeit und Nerven könnten wir uns alle sparen, müssten wir nicht allmonatlich unsere Rechnung zusammenkramen, damit wir den finanziellen Aderlass vollziehen können. Die einen erhalten wir per Mail zwischen gefühlt 800 Spam-Mails und Newsletters, die anderen kommen im 80er-Jahre-Papierstyle per Post. Besonders hübsch sind auch jene Rechnungs-Mails, die uns lediglich sagen, dass wir einen weiteren Account öffnen müssen, damit wir dort die Rechnung herunterladen können. Mühsamer geht es gar nicht! Aber damit ist jetzt Schluss. Die Lösung ist da!

Sie heisst eBill und liefert die Antwort auf die Frage, die wir uns alle gestellt haben: Geht das nicht einfacher? Und ob! Mit eBill erübrigt sich all das, was du gerade gelesen hast. Kurz und knackig erklärt, funktioniert das ganze etwa so: Praktisch bei allen Schweizer Banken kannst du im E-Banking das Zahlen via eBill aktivieren (meist als Button unter Zahlungen). Nun kannst du die Rechnungssteller mit zwei, drei Klicks auffordern, dass sie die Rechnungen, direkt als eBill schicken. Kein Papier mehr, keine Mails mehr und alles an einem Ort statt analog und digital auf der halben Welt verteilt. Du sparst Zeit, Papier und Mahnungen, wenn dir wieder mal eine Rechnung durch die Lappen gegangen ist. Das ist aber noch nicht alles!

bild: six

Geld sparen und Zeit gewinnen

Damit die ganze Zahlerei noch attraktiver wird, bietet eBill noch weitere Funktionen. Du kannst beispielsweise deine Mobile-Rechnung mit der Dauerfreigabe automatisch zahlen lassen und ein Limit festlegen. Wird es überschritten, kriegst du eine Meldung und kannst die Rechnung prüfen. (und dir gleich eins an den Kopf klatschen, weil du wieder mal zu viel telefoniert und rumgesurft hast.)

Die nächste Funktion spart noch mehr Zeit und Nerven. Hast du nämlich mehrere eBill-Rechnungen, kannst du mit einer Sammelfreigabe alle auswählen und auf einmal bezahlen.

Falls dein Hirn in Sachen Rechnungenzahlen einem Löchersieb gleicht, kannst du im E-Banking eine Push- oder Mail-Benachrichtigung bestellen, wenn neue Rechnungen eintrudeln. Das findest du unter Einstellungen/Benachrichtigungen.

Sharing in der Familie oder WG geht auch. Du kannst deinem Partner oder deiner Partnerin Zugriff auf dein eBill-Postfach gewähren, sodass ihr beide die Zahlungen ausführen könnt und das Haushaltsbudget im Griff habt. Das gleiche gilt natürlich für Studis, die ihre Rechnungen von den Eltern begleichen lassen möchten.

Was gerne vergessen geht: Oft fallen für Papier- oder Mail-Rechnungen Gebühren an. Schliesslich bedeutet die ganze Herumschickerei auch Aufwand. Bei eBill fallen sämtliche Gebühren weg, weil die Rechnungssteller praktisch keinen Aufwand mehr haben.

Falls du doch mal ein PDF einer Rechnung brauchst, findest du diese direkt in deinem e-Banking, statt dass du in deinen Mails danach suchen musst. Und anders als beim Lastschriftverfahren, bei dem die Rechnungssteller das Geld direkt einziehen, behältst du mit eBill jederzeit die Kontrolle und den Überblick.

bild: six

Wald und Klima schonen

Noch immer werden hierzulande mehrere hundert Millionen Papierrechnungen per Post verschickt und davon bis zu 200 Millionen am Postschalter bezahlt. – jedes Jahr. Ersetzen wir sie durch eBill-Rechnungen, liesse sich in wenigen Jahren ein Papierturm von 300 Kilometern Höhe einsparen, was etwa der Höhe von 1000 Eifeltürmen oder auch einfach unfassbar vielen Bäumen entspricht und rund 10’000 Tonnen CO2 spart. Und da ist die Einsparung durch Transport und Recycling-Aufwand gar noch nicht mit drin. Übrigens eBill ist auch maximal Energieeffizient, weil es weniger Datenvolumen und weniger Serverleistung braucht, als wenn alle zig Mails und Rechnungs-PDF im Netz rumschicken.

In der Schweiz nutzen bereits über 4000 Unternehmen eBill, insbesondere jene, die wir alle brauchen, also Telecom-Anbieter, Versicherungen, Elektrizitätswerke, SBB, Krankenkassen und noch viele andere. Tendenz stark steigend. Besonders sympathisch: Ab diesem Herbst können Stiftungen und Spendenorganisationen mit eBill ihre Spenden erheben, auf eine Art und Weise, die für Spendende sehr transparent, sicher und bequem ist.

Etwa 2,4 Millionen Schweizer:innen nutzen bereits eBill, was etwa die Hälfte der Haushalte in der Schweiz abdeckt. Unser Zahlungsverkehr dürfte sich in den nächsten zwei, drei Jahren immer mehr zu eBill verschieben, einfach weil es praktisch und kostenlos ist plus die Umwelt schont. Da stellt sich die Frage: Zahlst du noch, oder hast du schon eBill?