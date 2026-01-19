Promotion

Clever investieren: So nutzt du das volle Potenzial von ETFs und Fonds

An der Börse gehören schwankende Aktienkurse zum Alltag und gerade in unsicheren Zeiten sorgen sie oftmals für schlaflose Nächte. Wer clever investiert, diversifiziert deshalb sein Portfolio und setzt auf ETFs und Fonds. Was Börsenneulinge wissen müssen und warum diversifizieren mit «Zak Invest» besonders einfach gelingt.

Ob Aktien von KI-Unternehmen, Versicherern oder Lebensmittel-Multis: Wer in Einzeltitel investiert, kann leicht ins Schwitzen geraten. Denn wer an der Börse in einzelne Unternehmen investiert, merkt früher oder später, dass die Aktienkurse stark schwanken können.

Ein kleiner Trost: Selbst Profis können solche Kursschwankungen meist nicht vorhersehen. Sie hängen von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, Unternehmenszahlen, aber auch von den Erwartungen der Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer ab.

Kein Wunder also, dass bei einigen heiss gehandelten Titeln gefühlt ein Nieser den Kurs abstürzen lassen kann.

Natürlich wollen Anlegerinnen und Anleger dieses Risiko möglichst minimieren, aber gleichwohl ihr Vermögen am Finanzmarktes investieren.

Und das ist auch ohne weiteres möglich!

Das Zauberwort heisst Diversifikation

Die alles entscheidende Regel lautet deshalb: diversifizieren. Wer in seinem Depot auf unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe setzt und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen berücksichtigt, verteilt das Risiko. Denn potenzielle Verluste einiger Anlagen können durch potenzielle Gewinne anderer Anlagen ausgeglichen werden. Diese Diversifikation stabilisiert das Gesamtportfolio.

Soweit die Theorie.

In der Praxis gleicht erfolgreiches Anlegen zumindest phasenweise einem Fulltime-Job und du brauchst ein ordentliches Kapital, das du auf 20 oder mehr Aktientitel respektive Anlagen verteilst. Kurz: Für die allermeisten Anlegerinnen und Anleger ist diese Art des gezielten Anlegens zu aufwendig und zu teuer. Deshalb nutzen sie Fonds und ETFs.

Wissens-Kurzfutter: Fonds und ETFs für Neulinge

Fonds und ETFs bündeln jeweils eine Vielzahl von Anlagen. Wobei ein Fonds von einer Fondsgesellschaft aktiv verwaltet wird. Durch die gezielte Auswahl von Anlagen soll eine überdurchschnittliche Rendite erreicht werden. Anlegerinnen und Anleger können ihr Kapital in diesen Fonds einzahlen und erhalten im Gegenzug Fondsanteile.

ETFs (Exchange Traded Funds) stehen für börsengehandelte Fonds. Auch sie bündeln verschiedene Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Dabei bilden sie meist einen bestimmten Index, wie etwa den Swiss Market Index (SMI), passiv nach oder fokussieren auf bestimmte Märkte, Branchen oder Themen wie dividendenstarke Unternehmen oder Unternehmensgrösse, etwa Small oder Large Cap. Anlegerinnen und Anleger können ETFs an der Börse wie Aktien handeln.

Fonds und ETFs nehmen uns also viel Arbeit ab und ermöglichen auch mit kleinerem Budget eine clevere Diversifikation.

Die einfache Lösung für jedes Budget

Egal ob Neuling oder erfahrene Anlegerin: Mit Zak von der Bank Cler und der neuen Funktion Zak Invest ist es jetzt besonders einfach, in ETFs und Fonds zu investieren. Mit Zak Invest kannst du bereits ab 5 CHF Courtage weltweit in über 6000 Aktien, 5000 ETFs und 1000 Fonds investieren und profitierst vom Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen der Welt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du erstmal nur mit kleinem Budget einsteigst oder gleich das ganze Potenzial ausschöpfst.

Gut zu wissen: Du willst erstmal nur ausprobieren und dich an die Investments herantasten, ohne gleich Geld zu investieren? Das ist mit Zak Invest möglich. Welche Aktien, ETFs und Fonds gibt es? Was würde der Kauf deines Lieblings-ETFs kosten? In welchen Fonds wolltest du schon immer mal investieren? Solange du nicht investierst, fallen keine Kosten an.