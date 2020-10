Jedes Geld ist eine Chance – eine Liebeserklärung an den Einfränkler.

Promotion

Egal, ob ganz tief im Portemonnaie, als kümmerlicher Rest in der WG-Kasse, unterm Autositz oder in der Sofaritze: Kleingeld besitzt jeder von uns. Doch in Zeiten von Mobile Payment und Co. ist es ja eher lästig geworden. Dabei könnte es sich lohnen, das nächste Mal in den Beutel zu schauen, wenn es darin nach dem Staubsaugen ein bisschen klimpert. Denn auch kleine Münzen haben grosses Potential.

Neugierig geworden? Gut, dann nutzen wir diesen Eifer und starten gleich mal mit einem Stimmungskiller: Es geht ums Geldanlegen. Halt, nicht gleich wegklicken. Ja, Anlegen ist eins von den Dingen, für die man vermeintlich immer zu jung ist und sowieso kein Geld hat. Aber beides ist falsch. Und gerade, wenn man noch jung ist, lohnt es sich, ein bisschen mehr darüber zu wissen.

Eine Frage vorweg: Was machst du mit dem Geld, das du am Monatsende übrig hast – falls du was übrig hast? Vermutlich liegt es auf deinem Konto. Wenn das so ist, bist du damit nicht allein. Sparen hat in der Schweiz nämlich Tradition. Bei einer Studie, die herausfinden wollte, was mit dem Geld passiert, das durch die Coronakrise im Frühling nicht für Konsum ausgegeben wurde, gaben 78 % der Befragten an, es am liebsten zu sparen.

Dabei sind Sparkonten bei den derzeit tiefen Zinsen langfristig nicht die beste Wahl. Mit Anlagen lässt sich da schon mehr machen.

Klar, die Coronakrise ist auch an der Börse nicht spurlos vorbeigegangen. Aber hier kommt das wichtige Wort «Anlagehorizont» ins Spiel. Das bedeutet nichts anderes als: Du bestimmst, wann du dein Geld wiederhaben willst oder musst. Bei einem kurzfristigen Anlagehorizont kannst du die Früchte deiner Anlageentscheidungen im besten Fall früher pflücken. Aber die Ernte fällt möglicherweise kleiner aus. Denn die Börse braucht Zeit und kann kurzfristig schwanken. «Über Nacht zum Millionär» ist also nicht wahrscheinlich. Stattdessen solltest du es besser mit einer sorgfältig geplanten Strategie probieren, die zu dir passt. Ein langfristiger Anlagehorizont macht Schwankungen im Markt eher verkraftbar und bietet im Vergleich zum Sparkonto deutlich höhere Renditechancen. Und wenn mal wieder die Weltwirtschaft kurz einbricht, musst du nicht in Panik geraten. Denn du weisst: Über die Jahre kannst du den Verlust wieder kompensieren.

Am besten ist es, eine professionelle Anlageberatung zu Rate zu ziehen. Da werden Ziele und Möglichkeiten besprochen. Also: Wie viel willst du später haben? Was kannst du dir leisten? Wie lange hast du Zeit? Und daraufhin wird dann die optimale Strategie gefunden.

«Toll», denkst du dir jetzt, «das klingt ja alles ganz aufregend. Aber wozu habe ich jetzt den Einfränkler aus der Sofaritze gefischt? Ist Anlegen nicht nur was für Superreiche?»

Ganz klar: nein. Denn schon diese kleine verstaubte Münze in deiner Hand kann den Grundstein für dein Vermögen im Alter legen.

Bei der Bank Cler kannst du bereits

ab 1 CHF Startkapital professionell anlegen.

Das bedeutet, du lässt erfahrene Finanzexpertinnen und Finanzexperten für dich arbeiten und kannst jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen.

Aus Überzeugung empfiehlt die Bank Cler dir nachhaltige Anlagelösungen, die nur Unternehmen und Organisationen berücksichtigen, die sozial und ökologisch verantwortungsbewusst handeln.

Jetzt weisst du, welches Potential im Einfränkler steckt. Was du damit machst, ist deine Sache. Aber womöglich reagierst du anders, wenn dir das nächste Mal Kleingeld begegnet. So wie in diesem Film zum Beispiel:

Solltest du den ersten Schritt wagen wollen oder möchtest du einfach mehr zum Thema erfahren - die Bank Cler freut sich auf dich: www.cler.ch/anlegen

