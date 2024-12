bild: True Wealth

Säule 3a: Wer nicht wechselt, verschenkt ein Vermögen

Hin zu mehr Wertschriften und günstigeren Gebühren: Ein Wechsel in der Säule 3a dauert nur ein paar Minuten – und lohnt sich für das ganze Leben.

Das Vermögen in der dritten Säule legst du idealerweise dort an, wo es sich am besten vermehrt. Mit Wertschriften darfst du in der privaten Vorsorge langfristig mehr Rendite erwarten als auf einem Zinskonto. Und wenn du in Wertschriften anlegst, achte darauf, dass die Gebühren des Anbieters nicht gleich wieder einen grossen Teil der Mehrrendite aufessen.

Für eine Anlage mit einem so langfristigen Horizont wie der Altersvorsorge ist es darum im Grunde keine Frage: Eine Anlage in Wertschriften sollte die Strategie deiner Wahl sein. Wir erklären dir, worauf es ankommt.

Steuern sparen: Das ist nur der Anfang

Die Einzahlungen in die Säule 3a darfst du vom steuerbaren Einkommen abziehen. Zudem werden die Erträge aus der Säule 3a während der Laufzeit nicht besteuert. Selbst wenn du nur aus steuerlichen Gründen in die dritte Säule einzahlst, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Vermögen bereits getan. Doch: Vermehrt sich dein Vermögen auch so, wie du es verdienst?

Optimal anlegen: Wertschriften in der Säule 3a

Bei der dritten Säule hast du die Wahl zwischen Zinskonto oder Wertschriftenportfolio. Wenn du für das Vermögen deiner gebundenen Vorsorge eine Strategie mit einem höheren Anteil an Wertschriften wählst, darfst du langfristig mit einer höheren Rendite rechnen. Diese höhere Rendite ist zwar mit einem höheren Risiko verbunden. Der Anlagehorizont in der Altersvorsorge ist jedoch lang, und über die Zeit sollten die Schwankungen in der Regel keine Rolle spielen.

Gebühren sparen: Mit dem richtigen Anbieter

Mehr Rendite mit Wertschriften – diesen Vorteil lassen sich Anbieter bezahlen. Für eine Anlage in Wertschriften verlangen sie in der Regel Gebühren. Im Gegensatz zum Zinskonto, das meist gratis ist. Die Gebühren schmälern die Rendite und haben einen wesentlichen Einfluss auf deinen Anlageerfolg. Wichtig darum, dass du den Anbieter gründlich prüfst. Lege nur dort in Wertschriften an, wo die Gebühren tief sind.

«0.0% Verwaltungsgebühr auf ein 3a-Wertschriftenportfolio – das gibt’s nur bei True Wealth»

Vergleiche die Kosten für Kontoführung, Depotgebühren, externe Produktkosten (TER), Transaktionskosten und Fremdwährungsaufschläge bei verschiedenen Anbietern, um die besten Konditionen für dein Wertschrifteninvestment zu erhalten.

Bei True Wealth sind niedrige Gebühren seit der Gründung vor zehn Jahren Kern des Angebots. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente sind wir unabhängig und wählen ETF und Indexfonds mit den niedrigsten Kosten aus. Wir verwalten das Vermögen aus Überzeugung indexorientiert und passiv, denn: Hin und Her macht Taschen leer.

Und das Beste: In der Säule 3a verzichten wir vollkommen auf Gebühren. Unsere Management-Fee beträgt 0.0 Prozent. Die durchschnittlichen externen Produktkosten der ETF und Indexfonds liegen bei minimalen 0.13 Prozent.

«Damit ist True Wealth sieben Mal günstiger als ein durchschnittlicher Vorsorgefonds, wie der Online-Vergleichsdienst Moneyland im November 2023 ermittelte.»

Keine Zeit zum Lesen? Hier alles Wichtige im Video.

Ungenutztes Potenzial: Die Mehrheit verschenkt Chancen

Obwohl der Wechsel von einem Zinskonto zu einer Anlagelösung so viele Vorteile bietet, sind laut einer Studie des Bundesamtes für Sozialversicherungen aus dem Jahr 2019 mit dem Titel «Wie viel Kapital steckt in der Säule 3a?» nur 24 Prozent der bei Banken angelegten Vorsorgeguthaben in Wertschriften investiert. Die anderen 76 Prozent lassen sich die Chancen entgehen. Nicht eingerechnet sind Gelder, die in einer Kombination aus Lebensversicherung und Säule 3a gebunden sind (Experten raten immer wieder davon ab).

Nicht nur beim Wechsel der Strategie, auch beim Wechsel des Anbieters halten sich die meisten Menschen in der Schweiz zurück. Genaue Zahlen über den Wechsel von 3a-Konten liegen nicht vor. Aber die Zahlen zu Bankkonten zeigen, wie wenig wechselwillig die Kunden sind. Dabei ist der Wechsel oder die Neueröffnung eines 3a-Kontos per App wie beispielsweise bei True Wealth so einfach.

Kontoeröffnung per Säule 3a-App: es dauert nur wenige Minuten

Die True Wealth-App gibt’s kostenlos im App Store und Google Play Store. Die Registrierung ist vollständig digital und dauert weniger als 10 Minuten. Kein Papierkram, kein Videoanruf. Du benötigst lediglich ein Smartphone und ein Ausweisdokument. Und wer möchte, kann die Lösung erst einmal ohne echtes Geld ausprobieren.

Übertrag der Säule 3a: Bequemer als man denkt

Wenn du bei deiner Hausbank für einen Anlagefonds bislang zu viel bezahlt oder wegen hoher Kosten bisher gar nicht in Wertschriften investiert hast, dann solltest du wissen: Ein Transfer der Säule 3a ist einfach und bequem – und in wenigen Minuten erledigt. Der Wechsel ist:

Einfacher als bei der Krankenkasse. Es gibt keine Stichtage für die Kündigung. Du kannst daher auch keine Fristen verpassen. Kurz: Der Wechsel zu einem anderen Anbieter ist jederzeit möglich – und kann mit einem simplen, formlosen Schreiben angestossen werden.

Einfacher als beim Zahlungsverkehr. Wer ein Girokonto wechselt, muss den Arbeitgeber informieren, Lastschriften neu aufgleisen und E-Bill-Verfahren umstellen. Dies fällt bei der dritten Säule alles weg.

Der Wechsel der Säule 3a ist der einfachste Wechsel einer Bank, den es gibt.

Dein Anbieterwechsel: Wir machen die Kündigung leicht

Mit einem Wechsel in der Säule 3a kannst du die Chancen nutzen, die viele Menschen verschenken: Von günstigeren Gebühren und attraktiveren Renditechancen zu profitieren.

True Wealth liefert für die Säule 3a nicht nur eine Anlagestrategie mit Wertschriften und unschlagbar tiefe Gesamtkosten für die Anlage in Indexfonds und ETF. Unser Algorithmus schneidert dir ausserdem eine individuelle Investmentstrategie auf Mass, in der der Anteil von Aktien, Obligationen und anderen Asset-Klassen perfekt diversifiziert ist – und genau zur individuellen Risikotoleranz passt.

Den Wechsel als solchen machen wir so leicht wie möglich. Von welchem Anbieter du auch wechseln möchtest: Wir haben alles vorbereitet für die Kündigung und den Transfer. Wähle nach der Kontoeröffnung «Von externem 3a transferieren» und alles, was man braucht, steht automatisch als PDF bereit.

So einfach ist das, und schon hat dein Vermögen Raum zum Wachsen. Möchtest du später auch das freie Vermögen professionell verwalten lassen? Oder ein ETF-Portfolio für dein Kind eröffnen? Mit uns kein Problem. Unsere Vermögensverwaltungslösung ist ganzheitlich in unser 3a-Angebot integriert und kann jederzeit aktiviert werden.