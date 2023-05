bild: KA-ex

Weniger Müdigkeit im Alltag dank dem Geheimtipp der Profisportler

Um die Trainingseffizienz zu steigern und die Regenerationszeit zu verbessern, setzt der FC Basel 1893 auf das Nahrungsergänzungsmittel KA-EX GO. Dieses wurde innert weniger Wochen zum Verkaufshit bei Coop pronto und kann auch dir dabei helfen, lästige Müdigkeit im Alltag vorzubeugen.

Nach 120 Spielminuten muss sich der FC Basel 1893 im Conference League Halbfinal von der ACF Fiorentina geschlagen geben. Die Enttäuschung ist riesig, umso bemerkenswerter aber das Durchhaltevermögen in Anbetracht der vielen absolvierten Spiele der laufenden Saison: 58 nationale und internationale Spiele in 43 Wochen. Kein anderes Schweizer Team erreichte diesen Spielrythmus. Der diesjährige Meister BSC YB absolvierte gerade mal 44 Spiele.

Die Basler machen hinsichtlich Leistungsmanagement vieles richtig. Viele Rotationen in der Startaufstellung sind Teil der Ressourceneinteilung. Die Spieler sind rasch regeneriert, können effizienter trainieren und durchschnittlich jeden 5. Tag 90 Minuten absolvieren. Dafür ist die Fachkompetenz der Coaches und Physiotherapeuten, aber auch die Ernährung ein entscheidender Einflussfaktor, der am Ende einer langen Saison den Erfolg ausmachen kann. Unterstützender Club Partner und Supplier des FC Basel 1893 ist das Schweizer Start-up KA-EX (ph. AG), welches die Spieler mit einer wissenschaftlichen Innovation in der Regenerationsphase versorgt. KA-EX ist ein patentiertes Nahrungsergänzungsmittel, welches die FC Basel-Profis nach allen Trainings oder Spielen einnehmen. «KA-EX unterstützt meinen Körper nach der Belastung mit wichtigen Mikro- und Makronährstoffen.», so der FCB-Flügelspieler und Schweizer Fussball U21-Nationalspieler Dan Ndoye. Liam Millar, Kanadischer Nationalspieler und Teamkollege von Ndoye erzählt weiter: «Ich nehme KA-EX zusätzlich zu Proteinshakes, denn es unterstützt auch, dass Proteine möglichst gut verwertet werden.»

KA-EX ist im Profisport bereits etabliert und kommt auch in der Formel 1 bei Alfa Romeo Sauber, in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin, in der NFL und bei über 1000 Profiathleten zum Einsatz.

Regenerationsphase: Nach dem Sport, dem Feiern oder bei stressbedingter Müdigkeit

Kaffee ist ein Lebensretter, aber leider nur für kurze Zeit, bis das Koffein wieder nachlässt und dich noch ausgelaugter als zuvor zurücklässt. Gründer und ETH-Nerd Pedro Schmidt hat während 5 Jahren an KA-EX geforscht, um einen natürlichen Weg zu finden, die körpereigene Regeneration zu unterstützen, so dass körperliche und geistige Müdigkeit gar nicht erst auftreten.

KA-EX GO ist für die Regenerationsphase nach dem Sport, der Party oder bei stressbedingter Müdigkeit konzipiert und beinhaltet dieselben funktionellen Inhaltsstoffe wie das beliebte KA-EX Pulver. Momentan ist KA-EX GO als Limited Edition im Getränkeregal bei Coop pronto zu finden und konkurriert mit den etablierten Vitamin-Wassern und isotonischen Sportgetränken. Mit CHF 3.95 ist KA-EX auch das teuerste Getränk im Coop pronto-Regal – mit gutem Grund. KA-EX GO hebt sich aus wissenschaftlicher Sicht deutlich von der Konkurrenz ab und ist das einzige Produkt mit der vollen Bandbreite an Mikro- und Makronährstoffen. Durch die innovative Pushcap-Technologie werden diese vor Licht geschützt, wodurch eine hohe Qualität gewährleistet wird.

bild: ka-ex

Die patentierte KA-EX-Rezeptur enthält Aminosäuren, Elektrolyte, basische Salze und Spezialzutaten wie Phosphatidylserin, Betain und Cholin, die bei einer Vielzahl an Bioprozessen beteiligt sind.

Verringert körperliche & geistige Müdigkeit 1

Unterstützt die muskuläre Eiweisssynthese 2

Schützt vor sportbedingter Hautalterung 3

Unterstützt die Funktion von Verdauung und Leber4

1. Folat, Magnesium, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 2. Magnesium, Zink tragen zu einer normalen Eiweisssynthese bei. 3. Riboflavin, Selen, Vitamin C, Vitamin E, Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 4. Calcium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei.

bild: ka-ex