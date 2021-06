Promotion

Grindelwald First: Adventure-Berg der Schweiz



bild: jungfrau.ch

Promotion

Grindelwald First: Adventure-Berg der Schweiz

Geborgen in der Gondel schwebt man sanft hinauf auf First. Aber dann geht’s ab. Temporausch, Nervenkitzel. Adrenalin pure und wohlige Entspannung. Richtig: Abenteuer kann man nicht planen. Sie finden einen. Auf Grindelwald First – Top of Adventure | jungfrau.ch ganz bestimmt.

Sommerzeit ist Erlebniszeit. Outdoor, Abenteuer, Natur. Grindelwald First, der Adventure-Berg der Schweiz, bietet alles, was das Herz begehrt. Nervenkitzel, Spannung, Thrill, soft Adventure und jede Menge Naturerlebnis. Spannende Erlebnisse gehören immer dazu: auf den beiden Flying-Fox-Varianten First Flieger und First Glider bei bis zu 80 Stundenkilometern, auf der Hängebrücke vom First Cliff Walk oder auf den wendigen Mountain Carts und Trottibikes mit dem Fahrtwind in den Haaren. Einfach rundum Abenteuer.

Mutiger Schritt ins Leere

Das Abenteuer beginnt gleich neben der Bergstation. Temporausch in luftiger Höhe oder Spaziergang über dem Abgrund? Für den Einstieg ins Abenteuer-Eldorado empfiehlt sich der First Cliff Walk presented by Tissot First Cliff Walk by Tissot | jungfrau.ch. Der Nervenkitzel beginnt an der Westseite des First Gipfels über einen Steg in schwindelnder Höhe. Senkrechte Felsenschichten oben, senkrechte Felsenschichten unten. Dazwischen der Gehsteig mit freiem Blick ins Tal. Dann kommt der echte Thrill: ein Steg, der 45 Meter hinaus ins Nichts ragt. Hier gilt: dem Schwindelgefühl trotzen und hinausgehen. Der fantastische Ausblick auf die darunterliegenden Alpweiden bis hin zur Eigernordwand ist reichlich Belohnung für den mutigen Schritt.

bild: jungfrau.ch

Tempo und Adrenalin

Wer den First Cliff Walk übersteht, ist in der richtigen Stimmung für die Tempo-Adventures mit garantiertem Adrenalin-Kick. Wiederum gleich beim Bergrestaurant laden die beiden Flying-Fox-Varianten First Flieger und First Glider zum Temporausch in luftiger Höhe ein.



Auf dem First Flieger | jungfrau.ch ist das Sein leicht, die Freiheit grenzenlos und das Tempo hoch. Im stabilen Gurtzeug optimal gesichert, rasen bis zu vier Personen mit Spitzentempi von 84 km/h das 800 Meter lange Stahlseil von First nach Schreckfeld hinunter. An manchen Stellen schweben sie rund 50 Meter über den Alpweiden. Total abgehoben.



bild: jungfrau.ch

Das gleiche Erlebnis, aber doch anders bietet der Adler namens First Glider | jungfrau.ch. Wer diesen Greifvogel nimmt, schwebt bäuchlings durch die Bergluft und geniesst Panorama und Tempo. Erst zieht es den First Glider von Schreckfeld mit 72 Sachen rückwärts auf First. Auf dem Rückweg startet der Adler dann aber richtig durch. Er und seine Mitflieger sausen mit über 80 Stundenkilometern hinunter zum Ausgangspunkt.

bild: jungfrau.ch

Downhill mit Pep

Auch bei den nächsten Abenteuern am Adventure-Berg der Schweiz spürt man den Fahrtwind in den Haaren. Aber jetzt ist eine andere Fähigkeit gefragt: Wendigkeit. Der First Mountain Cart | jungfrau.ch, eine Kreuzung aus Gokart und Schlitten, kommt auf fast jedem Terrain den Berg runter und ist dabei sicher, bequem und auch für Kinder ab 135 Zentimeter Grösse geeignet. Der Schwerpunkt liegt tief, die Räder stehen weit auseinander, und hydraulische Bremsen sorgen dafür, dass man das Tempo immer im Griff hat. So auch auf der drei Kilometer langen Naturstrasse von Schreckfeld nach Bort: Schlittelspass auf Rädern den ganzen Sommer lang.



bild: jungfrau.ch

Weiter geht es mit dem Trottibike | jungfrau.ch runter nach Grindelwald. Das Trottibike hat vom Trottinette und vom Bike das Beste geerbt: Man steht aufrecht auf einem breiten Trittbrett und rollt dank Federgabel und grossen Reifen mit Profil auch auf holpriger Unterlage angenehm. Etwas Tempo gefällig? Das Trottibike ist dabei. Übrigens: Das Trottibike hat selbst schon Kinder. Die Mini-Trottibikes eignen sich für kleine Gäste ab 125 Zentimeter Grösse.

bild: jungfrau.ch

Erlebnis-Spass mit Erlebnis-Pass Mit dem Top of Europe Pass bekommt man das vielfältige Alpenerlebnis bereits ab CHF 149 (3-Tages-Pass). Den Pass gibt es für 3 bis 8 Tage oder als Saisonpass. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis, 30 Franken kostet der Pass für Kinder von 6 bis 15 Jahren.

Pässe der Jungfraubahnen | jungfrau.ch



bild: jungfrau.ch

«Blaues Juwel» der Alpen

Nach so viel Speed sind etwas beschaulichere Erlebnisse angesagt. Ganz oben auf der Liste steht da die Wanderung zum blumenumsäumten Bachalpsee Grindelwald First – Top of Adventure | jungfrau.ch. Er wäre ganz nach dem Geschmack von Ferdinand Hodler gewesen, doch der Meister war nie am Bachalpsee. Dafür haben viele anderer die Schönheit des «blauen Juwels» entdeckt. Der Bachalpsee reist als Postkarte um die Welt. Dennoch: Kein Foto vermag die Ausstrahlung des Bergsees zu fassen. Dafür muss man hin und sich selbst ein Bild machen. Anstrengend ist das nicht. Von Grindelwald First ist der Bachalpsee zu Fuss in weniger als einer Stunde zu erreichen.

bild: jungfrau.ch

Überwältigende Kulisse mit Aussicht

Wer eine weitere Stunde anhängt, wandert zum geschichtsträchtigen Gipfel des Faulhorns. Bei der Eröffnung in den 1830er Jahren galt das Berghotel Faulhorn Schynige Platte - Faulhorn - First | jungfrau.ch als das höchst gelegene Etablissement dieser Art. Bis heute hat es nichts an Faszination eingebüsst. Die Sicht von dort oben schlägt alles: die überwältigende Kulisse des Jungfraumassivs auf der einen Seite, der Blick über die Voralpen, das Mitteland und den Jura bis zum badischen Schwarzwald auf der anderen Seite. Im Blickfeld sind zudem sieben Schweizerseen: östlich der Zuger- und Vierwaldstättersee, zu Füssen der Brienzer- und Thunersee und westlich der Bieler-, Murten- und Neuenburgersee.

bild: jungfrau.ch

Information Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, auf Youtube oder Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung