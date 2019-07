Bist du bereit für die nächsten Spiele der Frauen-WM?

Als offizieller Zahlungspartner der FIFA und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ stellt Visa unter dem Motto «One Moment Can Change the Game» Leistungen von Frauen auf und abseits des Spielfelds in den Fokus: von inspirierenden sportlichen Erfolgen bis hin zum Einfluss in der Wirtschaft und in Chefetagen von Unternehmen.