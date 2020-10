Promotion

4 Dinge, die du über Mutterkuhhaltung wissen solltest



4 Dinge, die du unbedingt über nachhaltige Fleischproduktion wissen solltest

Warum sich insbesondere die Nahrung und Verwertung des Rindviehs positiv auf unsere Umwelt auswirkt, erfährst du hier.

Nahrung

Im Gegensatz zu uns Menschen können Kühe als Wiederkäuer Gras und Heu verwerten. In der Mutterkuhhaltung kommt dies ganz besonders zum Tragen. Wer Natura-Beef und Natura-Veal kauft, kann sich ganz sicher sein, dass auf wachstumsfördernde Zusatzstoffe, Soja, Palmöl und Palmfett und gentechnisch veränderte Futtermittel verzichtet wurde.

Dementsprechend besser sieht auch die Klimabilanz von Mutterkühen aus. Die Vierbeiner fressen das, was auf den eigenen Wiesen und Weiden wächst. Und in der Schweiz ist es so, dass auf rund zwei Dritteln der landwirtschaftlich genutzten Fläche Gras wächst. An vielen Orten kann aus klimatischen und topografischen Gründen kein Ackerbau betrieben werden.

Mutterkühe fressen das, was auf den eigenen Weiden wächst.

Verwertung

Nun zu einem Aspekt, den du vermutlich noch nicht kennst: Die positiven Effekte der Wiederkäuer sind in der Debatte um die Welternährung nämlich etwas aus dem Blickfeld geraten. Wenn Landwirtinnen und Landwirte beispielsweise ihre Mutterkühe auf der Weide grasen lassen, dann veredeln die Tiere Gras, Klee und Kräuter in einer grossartigen Symbiose mit Millionen Mikroorganismen zu wertvollem Fleisch. Wir Menschen können dies alleine so nicht verwerten. Grosser Pluspunkt: Es entsteht kaum Nahrungsmittelkonkurrenz für den Menschen. Stichwort «feed no food».

Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch von Fleischprodukten gibt immer wieder zu reden – und es lohnt sich, genau hinzuschauen, denn insbesondere bei Schweizer Rindfleisch aus Weidehaltung sind die Zahlen tiefer als man meinen könnte. Wie hoch diese Zahlen effektiv sind, was sie aussagen und wie sie ausgewertet werden, wird hier genau erklärt.

Biodiversität

Zum einen begünstigt das Weiden eine grosse Biodiversität an Gräsern, Kräutern und Kleinlebewesen. Damit der Pflanzenbestand jedoch im Gleichgewicht bleibt, braucht es seitens der Landwirtinnen und Landwirte eine gute Beobachtungsgabe und einen regelmässigen Standortwechsel der Mutterkuhherde.

Zum andern leistet die Mutterkuhhaltung mit der Förderung verschiedenster Fleischrinderrassen wie beispielsweise den Pustertaler Sprinzen, Hinterwälder oder Salers einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Möchtest du dich noch weiter zum Thema informieren? Das sind natürlich noch lange nicht alle Gründe, warum es sich lohnt, Natura-Beef und Natura-Veal zu kaufen. Falls du dich noch mehr mit dem Thema nachhaltiger Fleischkonsum beschäftigen möchtest, können wir dir das Buch «Die Kuh ist kein Klimakiller» wärmstens empfehlen. Mehr Infos zum Thema findest du übrigens auch in diesem Artikel.



