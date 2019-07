Promotion

Gewinne 5x2 Tagespässe fürs ausverkaufte Open Air Lumnezia



Bild: Open air Lumnezia

Promotion

Ausverkauftes Open Air Lumnezia

Vom 25. bis 27. Juli findet das 35. Open Air Lumnezia statt. Das grösste Bündner Festival erfreut sich grosser Beliebtheit.



Dieser Inhalt wurde vom Open Air Lumnezia verfasst.

19 Bands aus dem In- und Ausland sorgen am letzten Juli Wochenende dafür, dass es auf der Wiese vor der Bühne eng wird. Nebst den bereits bekannt gegebenen Limp Bizkit, werden Cro, Hecht, SDP, Mando Diao, Stress und Von Wegen Lisbeth nach Degen reisen. Baschi, The Gardener & The Tree, Loco Escrito, Saint City Orchestra, Steiner & Madlaina, Riana sowie die letztjährigen Startrampe Gewinner Hedgehog ergänzen das vielfältige Musikprogramm.



Los geht es am Donnerstagabend auf der kleinen Bühne mit der Startrampe von Migros Kulturprozent. Vier Nachwuchsbands haben wiederum die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu zeigen. Wer die Jury überzeugt, steht 2020 auf der grossen Festivalbühne. Dieses Jahr mit dabei: Mattiu Defuns & Band, Megan, The Rule und Anatina. Als Headliner tritt am Donnerstagabend der Bieler Nemo auf.

Highlights der letzten Jahre

Infos Datum: 25. bis 27. Juli 2019

Ort: Sutvitg 227A, 7144 Lumnezia

Mehr Informationen zum Festival auf unserer Festival-App und unter www.dasopenair.ch.

