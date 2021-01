«Ahifahre u Uftanke» in der Destination Gstaad

Promotion

Langweilige Tage im Homeoffice, das graue Nass des Winters… Das alles muss nicht sein! Ein Ausflug in die Berge bringt dich auf andere Gedanken. Wir zeigen dir 5 Aktivitäten, bei denen du besonders gut entspannen und Energie tanken kannst.

🥾 Gemütlich Wandern

Bei einer Winterwanderung durch die verschneite Winterlandschaft die frische Luft einatmen, den Geräuschen der Natur lauschen, die Welt vergessen… Eine besonders schöne Route führt von Schönried nach Gstaad. Unser Tipp: Auf dem Weg das Mirage Gstaad besuchen – letzte Gelegenheit, denn das Spiegelhaus wird Ende Wintersaison abgebaut!

bild: © «Destination Gstaad / Melanie Uhkoetter»

⛄️ Romantisch Schneeschuhlaufen

Durch den Schnee stapfen und dabei die unberührte Natur geniessen – beim Schneeschuhlaufen entdeckst du die Region auf besondere Art und Weise. Wer es besonders romantisch mag, besorgt sich in einer der lokalen Molkereien einen Fonduerucksack. Dieser ist mit allem gepackt, was es für ein feines Fondue braucht. In einem der überdimensionalen Fonduecaquelons, die in der Region aufgestellt sind, macht ihr es euch gemütlich, geniesst die Aussicht und lasst euch den Käse auf der Zunge zergehen.

bild: © «destination gstaad / melanie uhkoetter bzw. Yannick Romagnoli»

🛷 Rasant Schlitteln

Stiebender Schnee und den Fahrtwind im Gesicht. Wie wär’s mit einer Schlittenfahrt? Für Schlittel-Fans, die nicht genug bekommen, empfiehlt sich das Gebiet Schönried-Saanenmöser: Hier gibt’s vier verschiedene Schlittelpisten, welche nach Lust und Laune den ganzen Tag heruntergesaust werden können. Übrigens, die Schlittenmiete ist in der Tageskarte inbegriffen. Auf den Schlitten, fertig, los!



bild: © «destination gstaad / melanie uhkoetter»

💦 Wellnessen als Hotelgast

Körper und Geist sehnen sich nach Erholung? Als Hotelgast hast du Zugang zu den hoteleigenen Spa-Anlagen. Ob in der Sauna oder im Dampfbad schwitzen, im Whirlpool sprudeln oder vielleicht sogar bei einer Massage – in den Wellness-Hotels gönnst du dir eine entspannende Auszeit.

bild: © «destination gstaad / melanie uhkoetter»

🍝 Speisen und Schlemmen

Von einfachen Gerichten bis exklusiven 5-Sterne-Menüs, als Take-away oder im Hotel-Restaurant – in der Destination Gstaad kommst du auf deine Kosten. Auf und neben der Piste wartet eine Vielfalt an kulinarischen Möglichkeiten. Wer, wie, was, wo – hier findest du alle Gastro-Infos.



bild: © «destination gstaad / Hanna Büker»

Zeit zum «Ahifahre u Uftanke»? Hier findest du alle Infos für einen wunderbaren Winteraufenthalt in Gstaad.

