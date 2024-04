Gemeinsam günstiger unterwegs – mit dem Mitfahrbillett. bild: SBB

Noch bis 16. Mai erhältlich: das Mitfahrbillett für nur CHF 39.–

Habt ihr Lust, im Frühling einen schönen Ausflug zu zweit zu unternehmen? Dann kommt ihr mit dem ÖV besonders günstig weg. Denn wenn einer von euch ein GA, eine Spartageskarte oder eine Tageskarte zum Halbtax besitzt, dann fährt der andere mit dem Mitfahrbillett einen Tag lang für nur 39 Franken mit durch die ganze Schweiz! Mehr unter sbb.ch/mitfahren

Mit dem Mitfahrbillett an den Bodensee

Da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch das passende Ziel: Den Bodensee zum Beispiel solltet ihr euch zu dieser Jahreszeit auf keinen Fall entgehen lassen.

Das Kornhaus in Rorschach. bild: sbb

Traumhafte Landschaften, charmante Städte, historische Sehenswürdigkeiten, idyllische Ufer – was will man mehr? Mit dem ÖV sind u.a. Kreuzlingen und Rorschach bestens zu erreichen und über eine wunderschöne Zugstrecke entlang des Sees mit einem kurzen Umstieg in Romanshorn miteinander verbunden. Egal wo ihr aussteigt, warten unvergessliche Freizeitziele auf euch. Wie wärs zum Beispiel mit einem Besuch des Seeburgparks in Kreuzlingen oder dem Sea Life in Konstanz?

Freizeitspass im Jura & Drei-Seen-Land

Auch das Jura & Drei-Seen-Land ist ideal, um die Füsse im Wasser zu kühlen und die Seele ein bisschen baumeln zu lassen.

Die historische Altstadt von Murten. bild: sbb

Dank ihrer günstigen Lage lässt sich diese pittoreske Region einfach und entspannt mit dem ÖV bereisen und bietet euch vielfältige Freizeitaktivitäten. Eine Fahrt mit der Standseilbahn ab Ligerz durch malerische Weinberge, ein Bummel durch die Altstadt von Murten oder eine Schiffsrundreise auf den drei Seen lassen bestimmt eure Herzen höherschlagen.

Und noch ein Tipp: Wart ihr schon mal im Seetal?

Diese wunderschöne Region ist ebenfalls mit dem ÖV sehr gut erschlossen und bietet abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten. Wie wärs zum Beispiel mit einer entspannten Schifffahrt auf dem Hallwilersee, einer beschaulichen Wanderung, einer historischen Schlössertour oder einer Velofahrt auf der «Herzschlaufe», einer der schönsten E-Bike-Routen der Schweiz?

Freizeitspass am Hallwilersee. bild: sbb

Das Mitfahrbillett bietet euch eine bequeme und günstige Möglichkeit, all diese schönen Ecken der Schweiz gemeinsam zu entdecken und unvergessliche Kurztrips zusammen zu geniessen! Also nicht verpassen und bis zum 16. Mai profitieren.

