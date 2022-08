bild: swica

Bist du bereits ein Vitaminprofi? Jetzt testen und gewinnen

Vitamine sind wichtig, ja gar lebensnotwendig. Doch was bewirken die Nährstoffe eigentlich genau? Teste dein Wissen im grossen Vitamin-Quiz und mit etwas Glück kannst du ein Vitamin D Weekend im Wert von CHF 1’088.– gewinnen.

Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C – woher kommen eigentlich die Grossbuchstaben im Namen? Werden diese Nährstoffe nur über Obst und Gemüse aufgenommen? Und gilt: je mehr desto besser? Vitamine spielen eine zentrale Rolle beim Stoffwechsel, beeinflussen das Immunsystem und können lebenswichtig für den Organismus sein. Bist du bereits ein echter Vitaminprofi? Finde es mit den folgenden 10 Fragen heraus.

Gewusst? 11 spannende Facts zu Vitaminen

1. Vitamine gehen beim Kochen eher verloren als beim Dampfgaren

Um die gewünschten Vitamine in den Lebensmitteln möglichst zu erhalten, benötigt dies eine schonende Kochtechnik. Dabei spielt Wasser, Temperatur und Zeit eine wichtige Rolle. Viele Vitamine sind zum Beispiel wasserlöslich. Dabei bleiben die wichtigen Nährstoffe beim Kochen im Kochwasser, welches meist weggeschüttet wird.

Als Beispiel ist beim wasserlöslichen Vitamin C der Nährstoffverlust je nach Kochtechnik wie folgt: beim Dämpfen bis 15%, in der Mikrowelle bis 28% und beim Kochen bis 50%. Der Vorteil beim Dampfgaren ist, dass bei dieser Technik weniger Wasser und Zeit für die Lebensmittel benötigt wird und die wichtigen Vitamine besser erhalten bleiben können.

2. Kaffee und Tee hemmen die Eisenaufnahme

Schlechte Nachricht für alle Morgenmuffel: Ein Kaffee zum Frühstück ist nicht die beste Idee. Denn 30 Minuten vor und nach dem Essen sollte man auf das Koffeingetränk verzichten. Kaffee, grüner und schwarzer Tee hemmen nämlich die Eisenaufnahme, weil sie Eisen-Ionen in unserem Körper binden. Das Eisen wird so ausgeschieden und gerät gar nicht erst ins Blut. Grundsätzlich gilt: Eine gesunde Ernährung hilft, Eisenmangel vorzubeugen.

3. Vitamine sind nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung benannt

Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C – woher kommen eigentlich die Grossbuchstaben im Namen? Ganz einfach: 1913 wurde als erstes der Nährstoff Retinol entdeckt und mit dem Buchstaben A versehen. Irgendwann wurde die Namensgebung aber doch etwas verfeinert, so folgten Untergruppen und Nummern. So geschehen beispielsweise bei der B-Gruppe: Vitamin B1, B2 etc. Vitamine, die erst später entdeckt wurden, erhielten übrigens gar keinen Buchstaben oder keine Nummern mehr. So tanzt das Vitamin «Folsäure» namenstechnisch ziemlich aus der Reihe.

4. Vitamin D können wir fast nicht aufnehmen – das stellt unser Körper selbst her

Und dafür brauchen wir genügend Sonnenlicht. Viele leiden deshalb im Winter an einem Vitamin-D-Mangel. Das macht schlapp und müde. Denn eigentlich gilt: Unser Körper braucht täglich mindestens 10 bis 15 Minuten Sonnenlicht, um genügend Vitamin D produzieren zu können.

Wettbewerb: Möchtest du Vitamin D tanken?



Sonne tanken, gesunde Bergluft und Erholung pur: Im Design-Hotel Arnica Scuol erwarten dich zwei Übernachtungen für zwei Personen im Arvenzimmer mit Halbpension, ein grosszügiger Spa-Bereich und eine wohltuende Wellnessbehandlung mit einer Tamangur-Massage mit Arvenöl.

Gewinne ein sonniges und vitaminreiches Wochenende in Scuol im Wert von 1'088 Franken.Sonne tanken, gesunde Bergluft und Erholung pur: Im Design-Hotel Arnica Scuol erwarten dich zwei Übernachtungen für zwei Personen im Arvenzimmer mit Halbpension, ein grosszügiger Spa-Bereich und eine wohltuende Wellnessbehandlung mit einer Tamangur-Massage mit Arvenöl.

