bild: OST Ostschweizer Fachhochschule

Mit einem technischen Bachelor durchstarten

Du möchtest eine erfolgreiche Karriere aufbauen, die Lösungen von morgen mitgestalten und einen Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten? Dann bist du an der OST genau richtig.

Gefragte Fachkräfte

Globaler, vernetzter, mobiler, effizienter und nachhaltiger: In einer Welt im Wandel sind technische Fachkräfte mehr denn je gefragt. Wer die Lösungen von morgen mitgestalten möchte, findet an der OST passende Bachelor-Studiengänge: Elektrotechnik, Erneuerbare Energien und Umwelttechnik, Maschinentechnik I Innovation, Wirtschaftsingenieurwesen oder Systemtechnik.

Neu denken lernen

Neue Technologien, Data Science, Machine Learning und digitale Lösungen spielen bei allen technischen Studiengängen eine grosse Rolle. «Wir möchten unsere Studierenden auf die Zukunft vorbereiten, dafür braucht es solide theoretische Grundlagen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Praxis-Erfahrung und die Fähigkeit, neu zu denken. Das vermitteln wir an der OST», sind sich die Studiengangleiter einig.

bild: OST Ostschweizer Fachhochschule

Echte Probleme lösen

Die Partner aus der Industrie befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und sehen sich mit der Digitalisierung und anderen Herausforderungen konfrontiert. Gemeinsam entwickeln die Studierenden mit den Dozierenden neue Lösungen für den Markt: Uhren aus Meeresplastik, ein effizienter Händetrockner ohne Abfall oder eine zu 100% biologisch abbaubare Verpackung sind nur drei Beispiele von vielen.

Beste Perspektiven

«Wer nach dem Studium direkt in die Berufswelt einsteigen möchte, ist an einer praxisnahen Fachhochschule wie der OST genau richtig», ist Studentin Leonie Zellweger überzeugt. «Studierende finden an der OST eine breite Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und sich genau dorthin zu entwickeln, wo ihre Perspektiven am besten sind.»

