Zoë Pastelle überzeugt als Primarlehrerin, die Emma in ihren Fantasien bestärkt bild: srf/samuel schalch

Promotion

Zoë Pastelle in ihrer neusten Rolle

Die kleine Emma lügt wie gedruckt. Was mit einem Elterngespräch mit der Klassenlehrerin Frau Preisig (Zoë Pastelle) beginnt, führt bald zu einem Besuch beim Familienpsychologen (Marcus Signer), und schon weiss Familie Wieler nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Denn obwohl Emmas Fantasiegeschichten offensichtlich von den Geheimnissen ihrer eigenen Familie inspiriert sind, nehmen sie bald ungeahnte Ausmasse an – was zum Beispiel hat die Affäre ihrer Mutter mit Schmetterlingen zu tun? Und warum bestärkt die Lehrerin die kleine Emma in ihren Hirngespinsten?

Die 8-jährige Emma (Alma Klingenbeck) deckt mit ihren Lügengeschichten ungeahnte Geheimnisse auf bild: srf/samuel schalch

Die sechsteilige Dramedy-Serie von SRF, die seit dem 1. September kostenlos auf Play Suisse zu sehen ist, greift ein ewig aktuelles Thema auf: Was ist wahr und was nicht? Und ist es in Ordnung, ab und zu zu lügen – und wenn ja, wann? Nach und nach decken Emmas Lügengeschichten auch die Lügen der anderen auf – von den Affären ihrer Eltern bis hin zu den heimlichen Aktivitäten ihrer Schwester Liv, die aus Frust über die ewigen Lügen in zweifelhafte Kreise abrutscht. Die ohnehin chaotische Familie Wieler droht, auseinanderzubrechen...

Eigentlich ist Emma ein normales, zufriedenes Mädchen; doch plötzlich fängt sie an zu lügen, wie gedruckt bild: SRF/Samuel Schalch

«Emma lügt» zeichnet in sechs knackigen Episoden das Porträt einer Familie, die ebenso kompliziert wie normal ist. Das Drehbuch von Laura de Weck («Lieblingsmenschen») und Thomas Ritter («Private Banking») wurde von Bettina Oberli («Wanda, mein Wunder», «Die Herbstzeitlosen») umgesetzt. Neben Alma Klingenbeck in der Rolle der Emma sowie Johanna Bantzer und Martin Vischer, die die Eltern von Emma verkörpern, sind unter anderen auch Massimo Rocchi, Sabine Timoteo («Wilder») sowie Pablo Caprez, der dieses Jahr für seine Rolle in «Soul of a Beast» den Schweizer Filmpreis als bester Hauptdarsteller gewann, in Nebenrollen zu sehen.

Eine perfekte Familie? bild: srf/samuel schalch

Neben «Emma lügt» und weiteren Serien sind auf Play Suisse auch zahlreiche Filme wie etwa «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» und Dokus wie «More than Honey» verfügbar. Die Plattform, welche durch die Medienabgabe finanziert ist, kann kostenlos genutzt werden und zählt Tausende von Schweizer Filmen, Serien und Dokus, ebenso wie Kollektionen und Highlights von ausländischen Partner:innen und Film-Festivals. Play Suisse ist als Web- oder Appversion sowie auf diversen TV-Boxen verfügbar.