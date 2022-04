Island entdecken – gewinne eine Rundreise im Wert von CHF 10'000.­

Eine kontrastreiche Landschaft mit atemberaubenden Farben erwartet dich in Island. bild: Kontiki Reisen

Von naturgewaltig bis atemberaubend – Island ist mehr als doppelt so gross wie die Schweiz und verzaubert dich mitten im Atlantik mit einer kontrastreichen, weiten Insel-Landschaft. In Reykjavik findest du spannende Museen, gemütliche Cafés, moderne Designerläden und viele Restaurants. Ausserhalb lockt die Natur: Heisse Quellen, tiefe Fjorde, imposante Gletscher, wildes Hochland und schwarze Sandstrände und Elfen warten auf dich und deine Begleitung.

Nordlichter sehen

Einmal im Leben die unvergesslichen Polarlichter sehen. Das schaffst du in Island. Denn die Lage – knapp unterhalb des nördlichen Polarkreises - macht es möglich. Ab ca. Mitte September bis Anfang April bewunderst du die schimmernde Aurora Borealis auf der ganzen Insel.

Goldener Kreis entdecken

bild: kontiki reisen

Der Südwesten gehört zu den meistbesuchten Regionen Islands. Nicht ohne Grund. Denn im Nationalpark Thingvellir driften die Kontinentalplatten auseinander. Im Tal der heissen Quellen beobachtest du wie der Geysir Strokkur imposant seine Wasserfontäne in die Luft wirft und mit etwas Glück siehst du einen wunderschönen Regenbogen beim goldenen Wasserfall Gullfoss.

Vulkane bestaunen

bild: kontiki reisen

Die Insel aus Feuer und Eis – so wird Island wird mit seinen rund 30 aktiven Vulkanen auch genannt. Von tief unter der Erde dringt das Feuer manchmal sogar durch die Gletscher. Überall findest du zahlreiche, zum Teil jahrtausendalte Lavafelder und Krater von früheren Vulkanausbrüchen.

Wasserfälle erkunden

bild: kontiki reisen

In Island gibt es unzählige Wasserfälle. Spaziere hinter dem Seljalandsfoss durch, lass dich vom märchenhaften Barnafoss verzaubern oder staune über die Basaltsäulen beim Svartifoss. Unser Tipp: Bewundere die weniger bekannten Wasserfälle ganz für dich alleine.

In Hot Pots baden

bild: kontiki reisen

Ob in freier Natur oder in komfortablen Bädern – überall auf Island kannst du in Hot Pots baden. Wir empfehlen dir das Geosea mit Blick über den Fjord oder die schwimmenden Pools der Vök Bäder auf dem Urridha-See in Ostisland.

Hochland

bild: kontiki reisen

Lust auf Abenteuer? Dann mach eine Fahrt durch das isländische Hochland – endlose Aschewüsten, Gletscher und heisse Quellen, Schotterpisten und zahlreiche Flüsse warten auf dich.