Fabio Bauer kann aufatmen: Das Schlimmste ist überstanden. bild: © Sanitas

Promotion

Trotz Vorerkrankung zusatzversichert? Bei Sanitas geht das!

Mit bestehenden Erkrankungen oder Unfallfolgen lassen sich Zusatzversicherungen nur noch mit Vorbehalt abschliessen. Sanitas geht hier neue Wege – als erste Krankenversicherung in der Schweiz.

Es ist ein Abend wie jeder andere, als Fabio Bauer am Ende des Spielfilms beschliesst, ins Bett zu gehen. Stunden später reissen ihn starke, krampfartige Schmerzen im Unterleib aus dem Schlaf. Sie sind so unerträglich, dass er sich übergeben muss. Als die Schmerzen nicht nachlassen, lässt er sich ins nächstgelegene Spital fahren. Nach einer Ultraschalluntersuchung ist klar: Der 40-Jährige hat Nierenkoliken, ausgelöst durch Nierensteine. Um diese zu entfernen, unterzieht er sich einer Stosswellentherapie – mit Erfolg. Vor allem eines hat der Vorfall dem sportlichen Nichtraucher bewusst gemacht: Gesundheit ist unser höchstes Gut. Und ein fragiles dazu. Hinzu kommt für Fabio Bauer die Gewissheit: Wer einmal Nierensteine hatte, bekommt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder. Er will sich deshalb besser absichern – auch was zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten wie Alternativmedizin, Rettungskosten oder präventive Gesundheitsmassnahmen betrifft.

Fabio Bauer im Gespräch mit der behandelnden Ärztin. bild: © Sanitas

Nur: Verschiedene Krankenkassen bieten Fabio Bauer auf Anfrage zwar eine Zusatzversicherung an – aber nur mit Vorbehalt. Behandlungskosten, die im Zusammenhang mit seinen Nierensteinen stehen, müsste er also selbst bezahlen. Für Fabio Bauer ist das eine unbefriedigende Situation.

Anders bei Sanitas: Hier hat er eine Wahlmöglichkeit. Er erhält zwei Angebote. Eines, wie er es bereits kennt: Im Angebot mit Vorbehalt schliesst Sanitas die Nierensteine von Fabio Bauer aus dem Vertrag aus. Beim Angebot mit individuellem Prämienzusatz dagegen kann er gegen einen individuell berechneten Zuschlag auf die Monatsprämie von allen Leistungen der Zusatzversicherung profitieren und ist somit – trotz des Vorfalls mit den Nierensteinen – optimal und vollumfänglich versichert.

Fabio Bauer hat die für ihn optimale Versicherungslösung gefunden. bild: © Sanitas

Der individuelle Prämienzusatz ist, wie Fabio Bauer auf Nachfrage erfährt, eine Neuheit auf dem Schweizer Krankenversicherungsmarkt, die bislang nur Sanitas anbietet. Die Wahlmöglichkeit zwischen Vorbehalt und individuellem Prämienzusatz ermöglicht es Menschen wie ihm, eine Zusatzversicherung abzuschliessen, die ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Gesundheitszustand entspricht. Für viele ist der individuelle Prämienzusatz eine attraktive Option, um auch bei Vorerkrankungen umfassend versichert zu sein. Sanitas leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung und Lebensqualität vieler Menschen in der Schweiz – und setzt so ein starkes Zeichen für Inklusion und Flexibilität im Schweizer Krankenversicherungssystem.

