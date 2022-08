Promotion

Teile deinen Tipp gegen Food Waste mit uns und gewinne einen Kühlschrank von Electrolux

In der Schweiz landen jährlich 2.8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Pro Kopf sind es 330 Kilogramm. Oder in Schweizer Franken ausgedrückt 600 Franken pro Haushalt. Wir zeigen dir, wie es anders geht.

Jetzt mal ehrlich: Jedem von uns ist es schon mal passiert. Das Joghurt hat sich zuhinterst im Kühlschrank versteckt, die Banane hat die Farbe von Gelb auf Schwarz gewechselt oder das halbgegessene Brötchen sieht nicht mehr appetitlich aus. Die Folge davon: Lebensmittel landen im Müll.

Was nach einer Kleinigkeit aussieht, ist in der Summe zu einem der grössten Umweltprobleme unserer Zeit angewachsen. Denn die Lebensmittelproduktion verbraucht enorm viel Energie und Wasser. Wenn wir also weniger Lebensmittel verschwenden, müsste auch weniger produziert werden, was die Umweltbelastung massiv senken würde.

So bleiben Esswaren 3-mal länger frisch

Gerade mit der richtigen Wahl des Kühlschranks kann man einige Verbesserungen erzielen. Zentral sind die Temperaturstabilität, die richtige Luftfeuchtigkeit und eine abgedichtete Umgebung. Die innovative Cooling 360°-Technologie trägt wesentlich dazu bei, die Esswaren länger haltbar zu machen. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand des Kühlschranks sorgen dafür, dass die Kaltluft überall im Kühlschrank zirkulieren kann und auch wirklich jede Ecke erreicht. Die Rückwand aus Edelstahl verstärkt den Kühl-Effekt zusätzlich und nach dem Öffnen wird die ideale Temperatur schnell wieder erreicht. Nahrungsmittel bleiben so bis zu 3-mal länger frisch.