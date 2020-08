Kostenloses Coworking in einer Bank? Warum nicht.

Promotion

Das Digital Festival Zürich holt dich raus aus deiner Bubble

The winner shares it all: Wer morgen erfolgreicher sein will, teilt, was heute erfolgreich macht. Unter dem Motto «Open up» lassen wir Bubbles platzen und bringen die interessantesten Menschen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Technik zusammen und zelebrieren den Austausch in unserer legendären Festival-Atmosphäre.

Das willst du nicht verpassen? Dann halte dir die Tage vom 17. bis 20. September 2020 frei. Dein Background spielt keine Rolle. Egal ob du Hacker, Designer, Manager, Wissenschaftler, CEO eines KMU oder Konzerns bist, der Ausbruch aus der eigenen Bubble tut uns allen gut.

Bei der Digitalisierung handelt es sich nicht um eine Modeerscheinung, sondern um ein Thema, welches über den Fortbestand und den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens entscheiden wird. Manche Veränderungen sind unaufhaltsam, …