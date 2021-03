Volkswagen ID.4 – hält, was er verspricht

Promotion

Bild: volkswagen

Das zweite Modell der ID. Familie von Volkswagen, bei der sich alles um den rein elektrischen Antrieb dreht, hält in den Showrooms der Volkswagen Partner Einzug. Der neue ID.4 möchte zur Elektromobilität bekehren und wie seinerzeit der Käfer und der Golf weltweit Erfolgsgeschichte schreiben.

Das Segment der Elektro-SUVs wächst beständig, langsam zwar, aber unaufhaltsam. Während die Freaks ungeduldig auf das Model Y von Tesla warten und die Neugierigen dem U5 des chinesischen Herstellers Aiways entgegenfiebern, hat das deutsch-französische Quartett bestehend aus Peugeot/Citroën/DS/Opel seine Exemplare längst auf den Markt gebracht – wie auch Hyundai, Lexus, Mazda und Volvo. Mit der Lancierung des neuen ID.4 von VW werden die Karten sicher neu gemischt und das dürfte alle freuen.

Grösser als ein Tiguan

Der neue ID.4 weist imposantere Masse auf als der Tiguan, seinem Pendant aus der Verbrennerriege von VW. Die moderne Linienführung verbindet Eleganz mit aerodynamischer Effizienz. Dank der MEB-Plattform, die den Elektrofahrzeugen von VW vorbehalten ist, lässt sich eine geräumige Fahrgastzelle aufsetzen bei gleichzeitig kompakten Abmessungen, indem die Räder wieder an den 4 Ecken des Fahrwerks platziert wurden. So punktet der Kofferraum mit einem 23 Liter grösseren Volumen als der Tiguan, der 543 Liter vorweisen kann. Wird die Rückbank umgeklappt (2/3 zu 1/3), wächst der Laderaum auf 1575 Liter.

In diesem puristischen, hellen Cockpit lässt es sich gut leben. Besondere Erwähnung verdienen die weich gepolsterten Sitze, die maximalen Komfort bieten. Im Fond ermöglicht die erhöhte Sitzbank den Passagieren einen guten Blick nach vorn. Allerdings müssen die Grossgewachsenen aufpassen, denn ihnen wird der Kopfraum nur bedingt gerecht. Unser Testfahrzeug gehört zur Sonderedition «1ST Max», die auf die ersten verkauften Exemplare limitiert war: Sie wartet mit einer üppigen Ausstattung auf und ist äusserst sorgfältig verarbeitet. Die Materialauswahl ist vielfältig, sorgt für einen wertigen Look und die Farbkombinationen haben Pfiff. Nebenbei sei erwähnt, dass für die Auskleidung des Innenraums ausschliesslich veganes Leder verwendet wird. Auf dem Armaturenbrett in minimalistischem Design sind alle Bedienelemente auf dem mittig angeordneten Touchscreen und einigen wenigen Tasten zusammengefasst. Das Infotainment setzt auf umfassende Konnektivität. Ein kleines Display vor dem Fahrer dient als Instrumententafel für die wichtigsten Fahrdaten. Diese Informationen werden zusätzlich mithilfe des neuartigen Augmented-Reality-Head-up-Displays ins Blickfeld projiziert. Ergänzend kommen die Hinweise der Assistenzsysteme und der Navigation hinzu. Bei Annäherung an eine Abzweigung verwandeln sich die Richtungsangaben des GPS in virtuelle Pfeile und ein auf dem Armaturenbrett laufendes LED-Band zeigt die Abbiegerichtung an. Auch wenn es einer gewissen Eingewöhnungszeit bedarf, erweist sich das System sehr schnell als unersetzlicher Begleiter, der eine rasche Orientierung ermöglicht, ohne die Augen von der Strasse abzuwenden. Extrem gut gelungen!

bild: volkswagen

Knapp 500 km Reichweite

Die 77-kWh-Batterie befindet sich im Unterboden des neuen ID.4. Sie speist den auf der Hinterachse sitzenden Motor, der mit einer Leistung von 150 kW (204 PS) und einem Drehmoment von 310 Nm aufwartet. Die maximale Reichweite (WLTP) beträgt 496 km. Unsere Testfahrt fand bei winterlicher Witterung statt. Wie bei allen Elektrofahrzeugen nimmt auch beim neuen ID.4 die maximale Reichweite deutlich ab, wenn das Thermometer unter 0 Grad fällt. Doch trotz dieser Bedingungen wurde am Ende unserer 300 km langen Prüfung bei flottem Tempo noch eine Restreichweite von rund 100 km angezeigt. Laut VW kann an einer Schnellladestation mit 125 kW innerhalb von 30 Minuten Energie für 320 Kilometer nachgeladen werden. In Sachen Performance beschleunigt der neue VW ID.4 in 8,5 s von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 160 km/h abgeriegelt. Eine respektable Leistung für ein Familienauto, insbesondere wenn es mehr als 2 Tonnen Leergewicht auf die Waage bringt.

bild: volkswagen

Effektiv und seriös

Schon beim Anfahren stellt der neue ID.4 seinen hohen Komfort unter Beweis. Fahrgeräusche und auch Strassenunebenheiten werden wirkungsvoll gedämpft. Fahrspass, Stabilität und Sicherheit trotz Heckantrieb, diese Eigenschaften kennzeichnen das generelle Fahrverhalten. Die Karosserie des neuen ID.4 wird von der Dämpfung gut stabilisiert, während der tiefe Schwerpunkt für eine in dieser Kategorie wirklich gute Agilität sorgt. Passend dazu verfügt das Fahrzeug über eine leichtgängige und präzise regelbare Servolenkung. Ebenso bemerkenswert sind das kraftvolle Anzugsvermögen und die energische Beschleunigung bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h sowie der kleine Wendekreis, der sich beim Rangieren und Fahren in der City als ideal erweist. Die Bremsen – Scheibenbremsen vorn und erstaunlicherweise Trommelbremsen hinten – meistern ihre Aufgabe mit Bravour. Gemäss VW arbeitet die Motorbremse des neuen ID.4 so effizient, dass auf die herkömmlichen Systeme für ein Fahrzeug dieser Gewichtsklasse verzichtet werden kann. Das nehmen wir zur Kenntnis.

Mit dem neuen ID.4 tritt VW den Beweis an, dass der Konzern ein Elektrofahrzeug bauen kann, das den unterschiedlichen Erwartungen von Kunden auf der ganzen Welt gerecht wird. Sowohl in Sachen Aussehen als auch Leistung überzeugt der neue ID.4 durch seine Souveränität und sein hohes technisches Niveau ohne überhebliche Spielereien. Auf dem Schweizer Markt wird der neue ID.4 mit zwei Batteriegrössen (52 und 77 kWh Nutzkapazität), drei Leistungsstufen – 109 kW (148 PS), 125 kW (170 PS) und 150 kW (204 PS) – sowie 8 Ausstattungsvarianten angeboten. Je nach Batterie, Motorisierung und Ausstattungsniveau bewegt sich der Grundpreis zwischen 39 050.– und 63 300.– Franken. Im Juni 2021 kommt der neue ID.4 als GTX-Version auf den Markt: mit Allradantrieb und einer Leistung von 225 kW (306 PS).

Der neue ID.4 von VW

Hier geht's zum Konfigurator des neuen ID.4.

