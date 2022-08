bild: clyde

Promotion

Passt ein E-Auto zu Dir?

Du willst auf ein umweltfreundliches Elektroauto umsteigen, aber bist unsicher, ob Dir der Elektroantrieb gut genug gefällt? Mit dem E-Auto Abo von Clyde findest Du ganz easy heraus, ob ein E-Auto zu Dir und Deinem Lifestyle passt.

Ob als kleiner Stadtflitzer, als praktisches Familienauto oder als entspannter Ferienbegleiter: Wie praktisch wäre es doch, man könnte ein Elektroauto einfach erstmal für wenige Monate testen? Das E-Auto Abo von Clyde macht genau das möglich. Clyde bietet Dir ein breites Markenangebot in verschiedenen Preissegmenten. Egal ob Cupra, MINI, VW, Audi, ŠKODA, Polestar oder Tesla: Du wählst nach Deinen individuellen Bedürfnissen Dein E-Auto, Deine Laufzeit sowie das Kilometerpaket aus. Den Rest übernimmt Clyde.

Zweifel an der Reichweite von E-Autos sind unbegründet

Die Geschichte von der leeren Batterie und dem gestrandeten E-Auto am Strassenrand gehört längst der Vergangenheit an. Testest Du ein E-Auto bei Clyde, findest Du schnell selbst heraus, dass das Ladenetzwerk inzwischen sehr gut ausgebaut ist und stetig wächst. Weitere Infos zur Reichweite findest Du auf dem neuen E-Mobility Blog von Clyde.

Mit Clyde fährst Du all inclusive

Clyde macht Dir das E-Autofahren besonders einfach. Denn im E-Auto Abo ist alles inklusive. Nebst Versicherung, Steuern, Service, Reifen, Vignette und Autonummer ist in Deiner monatlichen Abo-Rate sogar die Ladeflatrate enthalten. Lädst Du Dein E-Auto an einer swisscharge-Ladestation in der Schweiz oder in Europa, zahlt Clyde die Rechnung. Das bedeutet für Dich: Du sparst Dir das mühsame Vergleichen von Preisen an den Ladestationen und lädst einfach an einer der schweizweit rund 6‘500 swisscharge-Ladestationen. Europaweit stehen Dir sogar rund 130‘000 Stationen zur Verfügung.

bild: clyde

Hol Dir Dein E-Auto Abo in die Freiheit

Du suchst Dir online Dein Traumauto aus, wählst das passende Kilometerpaket und die Laufzeit zwischen 1 und 48 Monaten – und mit dem nächsten Klick steht Dein neuer Schatz 10 Tage später fahrbereit auf der Matte. Home Delivery ist natürlich kostenlos, eine Startgebühr gibt es nicht. Wann steigst Du ein?