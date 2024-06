bild: sbb / urs plattner

Promotion

Meine Nachhaltigkeitsreise mit 15 Content Creators – jetzt bin ich schockverliebt

Das wird der schrägste Ausflug, den ich je mache. Da war ich mir sicher. Dann hab ich mich in einen Mikrokosmos verliebt, verlor mein Handy und war die auffälligste Person des ganzen Trips. Die Reise? Hab ich natürlich genossen.

15 Schweizer Content Creators haben an der Social Media Challenge für die Nachhaltigkeitsinitiative Swisstainable mitgemacht, die von der SBB unterstützt wird, und ich war mittendrin. Ich, die sich auf Insta höchstens Katzenvideos anschaut, wenn in der Welt sonst absolut gar nichts läuft.

Als Nicht-Creatorin war ich neugierig, wie das läuft, wenn 15 Content Creators gleichzeitig ihre Beiträge machen. Wir sollten auf diesem Ausflug die Philosophie hinter Swisstainable kennenlernen. Spoiler: Es geht um nachhaltiges Reisen in der Schweiz.

Wer mich als Schreibende kennt, vielleicht auch als «die Nachhalterin», weiss: Ich bin eine Verfechterin des umweltfreundlichen Reisens. Der Zug steht für mich so oder anders auf Platz eins als Verkehrsmittel (nebst dem Velo). Beim Zugfahren kann ich entspannen und Gespräche sind oft interessanter als beim Autofahren, wenn man sich auf die Strasse konzentrieren muss.

Kurzes Nerd-Intermezzo:

Im Schnitt verpufft bei einer Zugfahrt in der Schweiz rund 90 Prozent weniger CO 2 als bei der gleichen Fahrt mit einem Elektroauto. Wer Zahlen und Tabellen liebt, findet die Daten hier. Das ist insofern gut zu wissen, weil Hin- und Rückfahrt in unserer Reise-Klimabilanz ein gewichtiger Faktor sind – auch bei verhältnismässig kurzen Strecken im eigenen Land.

Weiter geht's

Ich bin auch ein Fan von Destinationen in der Schweiz. War ich schon immer. Hauptsächlich wegen unserer Berge, Seen und Wälder, aber auch weil du praktisch jede Ecke mit der SBB und dem ÖV erreichst.

Zudem gibt es hierzulande inzwischen viele aussergewöhnliche Hotels, die ein Nachhaltigkeitskonzept haben und auch Teil des Swisstainable-Programms sind. Sei es, dass sie regionale Bio-Lebensmittel verwenden, ein Konzept gegen Foodwaste haben, dass der Betrieb mit erneuerbarer Energie läuft oder gleich alles zusammen.

Achtung Kamera!

Während die Content Creators die grüne Swisstainable-Lok filmten, das Essen im Salonwagen, die Aussicht und sich selbst, sass ich tatsächlich nur da. Meine selbstauferlegte Hauptaufgabe: Nicht ins Bild geraten. Darin bin ich gut.

bild: andré meier

bild: andré meier

Auf der Zugfahrt nach Frauenfeld erfuhren wir mehr über die Swisstainable-Initiative. Diese wurde von Schweiz Tourismus 2021 ins Leben gerufen und seither setzt sich die Tourismusorganisation gemeinsam mit der Branche dafür ein, den Schweizer Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Schliesslich wird uns so die Wahl für die nachhaltigere Ferien- und Reiseoption um einiges vereinfacht. Schon über 2600 Betriebe sind Teil des gleichnamigen Programms. Und diesen Sommer und Herbst werden besonders die nachhaltigen Unterkünfte und das Zugreisen gefördert, indem Gäste einen Rabatt auf die Hin- und Rückreise mit dem ÖV erhalten, wenn sie eines der Swisstainable-Hotelpackages buchen. Dabei kann man aus über 500 Hotels auswählen. Das scheint mir ganz praktisch. Nicht nur ich profitiere von diesem Rabatt, sondern auch Familien mit geringerem Ferienbudget, und womöglich nehmen Autofans dann auch mal den Zug.

bild: andré meier

Von Frauenfeld brachte uns das Hybrid-Postauto zur Kartause Ittingen, ein Swisstainable-Betrieb «Level III – leading», höchste Kategorie also. Das ehemalige Kloster mit 68 Hotelzimmern und einem der grössten Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Thurgau wird von einer Stiftung geführt. Die Kartause ist praktisch ein Selbstversorgungsbetrieb inklusive Arbeits- und Wohnangebot für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Und dann fiel ich in eine andere Welt

Ich liebe ja solche Orte, an denen man aus dem Alltag in eine andere Welt fällt. Eine, in der keine Hektik existiert, weil Zeit keine Rolle spielt – zumindest für die Gäste. Während alle anderen emsig fotografierten und filmten, habe ich mich schockverliebt in diesen Mikrokosmos voller Gärten, Historie und Freundlichkeit.

bild: andré meier

bild: andré meier

Beim Häppli-Mittagessen (mit fast 100 Prozent Zutaten aus Eigenproduktion) lernte ich einige der Content Creators kennen. Was soll ich sagen – es sind alles ganz normale Menschen. Beeindruckend finde ich, dass viele von ihnen noch andere Jobs und Projekte haben, teils sogar mehrere. Sie sind quasi Multi-Working-Talente, während ich schon mit Fotografieren überfordert bin.

PS: Die Beiträge der Creators findet ihr auf Insta und TikTok unter #sbbcffffs, #Swisstainable und #IneedSwitzerland.

Ich ticke vielleicht einfach etwas anders: Orte wie die Kartause besuche ich gerne zwei-/dreimal statt alles auf Bildern festzuhalten. Und das Essen schmeckt live besser als auf Fotos. Nachhaltiger Genuss quasi.

bild: andré meier

Als ich den ganzen Bus anhalten musste

Inzwischen hatte ich mich richtig gut akklimatisiert, half meinen neuen Gspänli sogar ein bisschen beim Föttele, während wir uns unterhielten. Alles war super, bis das Postauto losfuhr und ich realisierte, dass mein Handy noch auf der Toilette im Tagungssaal lag – aus Gründen eben. Also tat ich, was ich tun musste. Ich hielt lautstark den vollen Bus an und lief massivst peinlich berührt zurück zur Kartause.

bild: andré meier

Es geht ihm gut, es geht ihm gut!

Einer der hilfsbereiten Chefs vor Ort fuhr mich dann zum Bahnhof Frauenfeld. Dank meiner Extra-Einlage war ich bei diesem Ausflug tatsächlich die auffälligste Person überhaupt, dabei wollte ich mich doch im Hintergrund halten. In einer Insta-Story würde ich diese Ironie mit einem Kopfklatscher darstellen. Was das Handy betrifft: Es geht ihm gut, es geht ihm gut, und ich wünsche mir zum Geburtstag jetzt eine dieser fancy Smartphone-Ketten, damit ich mir das Ding um den Hals hängen kann.

Auf dem Rückweg mit dem Zug besuchten wir das Schloss Laufen und den Rheinfall, ein ziemlich imposantes Naturspektakel, das ich dann doch auch mal fotografierte und filmte.

bild: SBB / urs plattner

Fazit dieses ungewöhnlichen Ausflugs

Mein Schatz und ich werden bestimmt zusammen die Kartause Ittingen besuchen. Ich möchte auch noch mehr solche Orte kennenlernen, die meine Werte teilen und an denen ich in eine andere Welt eintauchen kann. Da finde ich es hilfreich, wenn ich Hotels mit Nachhaltigkeitskonzept auf einer Website gesammelt finde – nur schon um Inspiration für die Ferien oder das Wanderwochenende zu erhalten. Die vergünstigte An- und Rückreise mit dem ÖV und die Swisstainable-Hotelspecials sind coole Extras, die ich mir für meine nächste Schweizreise genauer anschauen werde.

Übrigens: Bei der Social Media Challenge sollten die Content Creators erzählen, was Swisstainable für sie bedeutet. Da will ich mich natürlich nicht einfach aussen vor lassen. Swisstainable heisst für mich letztlich umweltfreundlich zu reisen und meine Ferien dort zu verbringen, wo Genuss auf nachhaltige Art gelebt wird.