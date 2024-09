Promotion

spusu bringt günstige Handy Abos in die Schweiz

600.000 Kunden hat spusu bereits in Österreich gewonnen. Nun möchte das Familienunternehmen mit seinem Erfolgskonzept auch in der Schweiz durchstarten. Gründer und CEO Franz Pichler gibt Einblicke zur Entstehungsgeschichte und in zukünftige Vorhaben.

bild: spusu

Herr Pichler, Was macht das Handy Abo von spusu so besonders?

Franz Pichler: spusu zeichnet sich vor allem durch aussergewöhnlichen Kundenservice, faire Preise und Transparenz aus. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten, keine Aktivierungsgebühr und keine Mindestvertragsdauer. Darüber hinaus beinhalten alle unsere Abos EU-Roaming. Der Wechsel zu spusu ist einfach und unkompliziert, das spusu Serviceteam erledigt alle notwendigen Schritte für den Kunden. Bei uns gibt es keine ausgelagerten Callcenter, im Kundenservice arbeiten ausschliesslich unsere Mitarbeiter, womit wir die Qualität und schnelle Abhebezeiten garantieren können



Was bedeutet der Firmenslogan («einfach.menschlich.fair») für die Kunden von spusu?

Unser Motto «einfach.menschlich.fair» bedeutet, dass wir komplizierte Prozesse und Bürokratie vermeiden, unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen und sicherstellen, dass niemand eine zu hohe Rechnung erhält. Wenn ein Kunde bei uns anruft, heben wir durchschnittlich innerhalb von 10 Sekunden ab. Und auch per WhatsApp sind wir rasch für unsere Kunden da, ganz ohne Chatbots.



bild: spusu

Wie sehen die Handy Abos in der Schweiz aus?

Unser Handy Abo spusu legendär XL kostet nur CHF 18.90 und enthält unlimitiertes Datenvolumen im 5G Netz ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, dazu gibt es unlimitierte Minuten und SMS. Ausserdem sind 15 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU Roaming dabei.



Für Wenigverbraucher bieten wir das Abo spusu 10 für CHF 9.90 mit 10 GB, unlimitierten Minuten und SMS und 3 GB im EU Roaming an. Alles ganz ohne Aktivierungsgebühr oder Mindestvertragsdauer.

Inwieweit unterscheidet sich spusu von den anderen Schweizer Anbietern?

Wir haben unser eigenes Mobilfunk-Core-Netzwerk entwickelt. Damit gehören wir weltweit zu einer sehr kleinen Gruppe an Mobilfunkbetreibern und das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Wir ersparen uns millionenteure Softwarelizenzen, die andere Netzbetreiber bei ausländischen Lieferanten zukaufen müssen. Ausserdem ermöglicht es uns flexibel und schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und Premium-Qualität zu leistbaren Preisen anzubieten.



spusu ist ein äusserst interessanter Name – was steckt dahinter?

spusu wurde vor 10 Jahren in Österreich gegründet und ist die Abkürzung für «sprich und surf». In Österreich haben wir bereits mehr als 600.000 Kunden. Der Start in der Schweiz markiert für uns einen wichtigen Meilenstein und wir freuen uns, künftig auch hier die Menschen begeistern zu dürfen.



bild: spusu

Zu ihrem Markenbotschafter haben Sie die Skifahrlegende Beat Feuz gemacht – wie kam es dazu?

Beat Feuz war von Anfang an unser Wunsch-Testimonial und es hat auf Anhieb gepasst. Er spiegelt unsere Unternehmensphilosophie zu 100% wider. Werte wie Bodenständigkeit, Fairness und der Anspruch, stets sein Bestes zu geben, verbinden uns. Wir freuen uns, unseren Weg in der Schweiz nun gemeinsam zu bestreiten.



Blicken wir in die Zukunft – welche Erwartungen haben Sie?

Unser grosses Ziel ist es unsere Kunden zu begeistern, der Rest kommt dann ganz von allein. Wir kümmern uns um die Rufnummernmitnahme und die Kündigung des Altvertrages. Bei uns gibt es keine Mindestvertragsdauer, weil wir überzeugt von unserem Produkt sind und niemanden in eine Falle locken wollen. Gerade Konsumenten, welche vor vielen Jahren teure Verträge abgeschlossen haben, sollten über einen Wechsel nachdenken. Es ist wirklich einfacher als man glaubt.