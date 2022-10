bild: it-feuer

Jassen mit Zelda, Link, Mario & Co?

Wir wissen alle, dass wir mitten in der Digitalisierung vieler Bereiche stecken, seit Nintendo Kartenspiele entwickelt hat, ist einiges passiert. Und genau deshalb braucht die Informatik unglaublich viele neue Expert:innen.

Ursprünglich stellte Nintendo Kartenspiele her: Im Jahre 1889 in Kyoto gegründet, war Nintendo eine Spielkartenmanufaktur. Produziert wurden die traditionellen japanischen Hanafuda-Spielkarten.

YouTube wurde als Dating-Plattform entwickelt: Die Gründer waren am Valentinstag gelangweilt und dachten, eine neue Dating-Webseite hätte Potenzial. Der Clou: keine Profilbilder, sondern Profilvideos.

Die Tastatur-Buchstabenfolge QWERTY wurde bereits 1878 entwickelt: Und zwar von Christopher Latham Sholes für die Remington-Schreibmaschinen.

Der erste Computer der Welt wurde in 1942 in Betrieb genommen und wog 27 Tonnen! Der sogenannte ENIAC konnte pro Minute ca. 5000 Rechenoperationen bewältigen. Zum Vergleich: Das neue iPhone 14 stemmt in einer Sekunde ca. 16 Billionen!

Die IT sucht dich!

Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist ein dringliches Anliegen. Laut einer Umfrage von Harvey Nash, braucht es Expert:innen, denn ohne sie ist die Weiterentwicklung der Technologie-Branche stark bedroht. Die ICT Berufsbildung hat ermittelt, dass bis 2028 in der Schweiz 35'800 zusätzliche ICT-Fachkräfte fehlen werden, trotz Neuausgebildeten und Zugewanderten. Informatik formt unseren Alltag, aber wie es Stephanie Eugster, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen so schön sagt:

«Die Informatik kann allein nicht die Welt verändern. Um etwas zu bewegen, braucht es die kreativen Menschen. Die Informatik ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, eine helfende Hand. Sie macht die Welt weder gut noch schlecht. Wie wir Menschen mit der Informatik umgehen und wie wir sie nutzen, das ist für positive oder negative Resultate ausschlaggebend.» stephanie eugster, wissenschaftliche mitarbeiterin an der pädagogischen hochschule st. gallen

Über uns

Die Initiative IT-Feuer ermöglicht das Eintauchen in die verschiedenen Bereiche der Informatik und fördert den Dialog mit Vorbildern – insbesondere weiblichen. Die Initiative IT-Feuer ist ein Netzwerk von unabhängigen Organisationen und Unternehmen und möchten auf das Thema aufmerksam machen.