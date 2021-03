Promotion

Warum soll ich überhaupt Schweizer Fleisch kaufen?

Ernährung ist heute ein Lifestyle und immer wieder gesellschaftliches Thema. Dabei geht es heute weniger um Gesundheit oder Genuss, sondern um gesellschaftliche Themen. Allen voran um das Klima.

Ob beim Grillabend mit Freunden, oder bei den Grosseltern zuhause: die Ernährungsweise bringt oft Konfliktpotenzial mit sich. Vor allem die Produktion von Fleisch. Eins ist klar: Die Produktion unserer Nahrungsmittel wirkt sich auf die Umwelt aus. Wir lösen drei Mythen rund um Fleisch auf und zeigen die Fakten für die Schweizer Fleischproduktion: Das kann nämlich wirklich einen Unterschied machen.

Mythos:

Die Produktion von Fleisch verbraucht besonders viel Wasser.

Der Wasserfussabdruck berechnet für die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch 15'000 Liter Wasser – bei diesem «Verbrauch» handelt es sich jedoch zu über 90% um Regenwasser, das im Boden aufgefangen, von den Pflanzen verdampft und in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Dies würde mit oder ohne Fleischproduktion geschehen. Nur Wasser, das zur Tränke von Tieren und Bewässerung von Futtermittelflächen genutzt wird, steht in direkter Konkurrenz zum Trinkwasserverbrauch: Global liegt dieser Wert bei ungefähr 900 Liter, für die Schweiz mit ihren hohen Niederschlägen kann dieser Wert sogar noch etwas tiefer sein. Zum Vergleich: Global hat die Landwirtschaft gemäss FAO einen Frischwasserverbrauch von ca. 70% - in der Schweiz gerade mal 2%.

Mythos:

Der Grossteil unserer Futter- mittel wird importiert.

Auch hier gelten für die Schweiz andere Dimensionen: Die Futtermittelbilanz zeigt, dass die Schweiz ungefähr 85% der Futtermittel selbst produziert. Hier kommen der Schweiz ihre vielen Grün- und Alpflächen zugute: Denn vielerorts sind die landwirtschaftlichen Flächen nicht geeignet für den Ackerbau. Auf der Rigi werden beispielsweise nie Kartoffeln angepflanzt, aber auf kargen Böden und steilen Alpweiden finden Wiederkäuer wie Kühe, Ziegen oder Schafe ihr natürliches Futter. Bei Schweinen und Geflügel muss mehr zusätzliches Futter importiert werden, dieses Kraftfutter liefert in erster Linie Eiweisse. Der klassische Eiweißträger weltweit ist das Sojaextraktionsschrot, das nach dem Pressen von Sojabohnen zurückbleibt.

Ein Grund für die Zunahme des Importes proteinreicher Futterkomponenten (v.a. Soja) ist, dass seit der BSE-Krise keine tierischen Proteine mehr an Schweine und Geflügel verfüttert werden dürfen. Dabei wären dies sehr wertvolle Nebenprodukte aus den Schlachthöfen, die heute leider als Brennstoff in der Zementindustrie verschwendet werden. Beim Import des Sojas wird jedoch über 95% aus nachhaltigem und kontrolliertem Anbau importiert.

Mythos:

Die Landwirtschaft verursacht die meisten Treibhaus-

gasemissionen.

Für die Schweiz gilt das nicht, tatsächlich findet sich die Landwirtschaft erst an vierter Stelle: nach dem Verkehr, Gebäuden und Industrie. Zwischen 1990 bis 2015 hat die Schweizer Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen sogar um 11.2% reduzieren können. Dies unter anderem durch den Einsatz von effizienteren Rassen für die Milch- und Fleischproduktion, einer geringeren Anzahl an Milchkühen und die Optimierung der Fütterung. Auf der anderen Seite fördern nachhaltiges Weidemanagement und das Verfüttern von Leguminosen (wie beispielsweise Klee) die Bodenfruchtbarkeit, denn diese binden wiederum Stickstoff, was zu weniger Einsatz von Düngemittel führt. Hier zeigt sich auch wieder: In der Schweiz herrschen beste Voraussetzungen für die Landwirtschaft. Ein Grund mehr, sich für einheimisch produziertes Fleisch zu entscheiden.

Warum Schweizer Fleisch? Noch mehr spannende Fakten, leckere Rezepte und viele Zubereitungsvideos findest du auf unserer Homepage schweizerfleisch.ch

