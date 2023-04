bild: suissetec

Promotion

Gebäudetechniker*innen zeigen die Vielseitigkeit ihrer sinnstiftenden Berufe!

Gemeinsam im Team Grosses schaffen – mit digitaler Planung und einer Kombination aus Handwerk, Know-how und Hightech. So sieht der Berufsalltag von engagierten Gebäudetechniker*innen aus. Wenn Profis am Werk sind, ist für sauberes Wasser, reine Luft und ein Wohlfühl-Klima gesorgt. Sie gestalten gemeinsam eine nachhaltige Zukunft.



Die Gebäudetechnikbranche ist zentraler Bestandteil einer klimaneutralen Energieversorgung. Nachhaltiges Bauen und Sanieren bietet eine grosse Bandbreite an beruflichen Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Häuser der Zukunft sind intelligent vernetzte Gesamtsysteme und werden immer mehr zu selbstversorgenden (Solar-)Kraftwerken. Für die Planung, Umsetzung, Instandhaltung sowie Vernetzung der technisch anspruchsvollen Systeme werden motivierte und top ausgebildete Berufsleute benötigt, die von den krisensicheren sowie sinnstiftenden Jobs profitieren und sich den vielfältigen Aufgaben mit viel Tatendrang und Leidenschaft widmen:

Diese vielseitigen Berufe machen stolz

Gebäudetechnikplaner Alec und Marine lösen dank Erfindergeist komplexe Alltagsaufgaben und sorgen mit ihren ausgeklügelten Hygienekonzepten dafür, dass die Wasserqualität auch weiterhin top bleibt. Sanitärmeisterin Yvonne schätzt die Abwechslung im Job – ob beim Ausseneinsatz in der Badi oder beim Montieren einer Wellness-Badewanne im edlen Hotelambiente. Projektleiter Rosario plant digital und ist live dabei, wenn schwebende 3D-Visualisierungen zu echten Schulhaus-Leitungen transformiert werden. Die Ergebnisse machen natürlich stolz!

Diese kreativen Berufe vereinen Technik und Innovation

Solar-Experte Simon nutzt innovative Technologien, um Sonnenstrahlen in Strom umzuwandeln – und trägt damit zu einer umweltbewussten Energieversorgung in der Schweiz bei. Giuliano ist als Fachlehrer Sanitär/Heizung immer einen Schritt voraus und begeistert in seiner Vorbildrolle junge Talente für den technisch geprägten und zugleich zukunftsorientierten Berufszweig. Badarchitektin Michèle geht jedes Projekt mit viel Leidenschaft und Kreativität an und gibt in Beratungsgesprächen Perspektiven für moderne Wohn(t)räume.

Diese fortschrittlichen Berufe schaffen Weitsicht

Technik-Leiter Simon setzt sein Wissen zu erneuerbaren Energien und Software gekonnt ein. Berge und Seen inspirieren ihn und geben ihm den Antrieb. Er nutzt die Kraft der Natur, um die Branche digital voranzutreiben und innovative Ideen in Taten umzusetzen. Firmeninhaber Dominik prägt die Branche mit visionären Ansätzen und schafft mit seinem Weitblick berufliche Perspektiven für junge Talente und gestandene Profis. Co-Geschäftsführer Mike setzt im Spenglerbetrieb auf Teamgeist und vollen Einsatz. So werden Herausforderungen gemeinsam gemeistert und neue Massstäbe gesetzt!

Toplehrstellen für motivierte Nachwuchskräfte

suissetec hat das Markenbotschafter-Programm für die Gebäudetechnik lanciert, um junge Talente zu gewinnen und bestehende Fachleute in der Branche zu halten. In einer ersten Phase mit dem gelernten Sanitärinstallateur Bligg, mittlerweile mit zahlreichen Ambassadoren aus den eigenen Reihen. Nun folgt die Toplehrstellen-Kampagne, wodurch Jugendliche im Berufswahlalter Einblicke in vielseitige Branche erhalten. Ob Gebäudetechnikplaner, Lüftungsanlagenbauer, Spengler oder Heizungs- bzw. Sanitärinstallateur – die Gebäudetechnik bietet eine Vielzahl von Jobs mit Zukunft! Davon ist auch suissetec Direktor Christoph Schaer überzeugt: «Bei uns gibt es spannende, sinnstiftende und krisensichere Jobs. Nebst CO2-neutralen Neubauten ist insbesondere die energetische Sanierung bestehender Gebäude eine zentrale Aufgabe. Deshalb sind talentierte Berufsleute gefragt!»

Mehr dazu: toplehrstellen.ch