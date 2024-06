Promotion

Hidden Sessions – Wo geht’s denn hier zum Konzert?

Bereits zum 17. Mal geht das Festival da Jazz St. Moritz über diverse Bühnen. Doch die Sache hat einen kleinen Haken: Nicht alle Konzerte sind im Programm aufgeführt.

Die neuen Hidden Sessions rund um St. Moritz 1 / 4 Die neuen Hidden Sessions rund um St. Moritz quelle: festival da jazz

Schon seit 2008 feiert man im Oberengadin jeden Sommer das Festival da Jazz St. Moritz. Fast einen Monat lang geben sich die Stars der Szene praktisch die Klinke in die Hand. Im sagenumwobenen Dracula-Club etwa spielen selbst die grössten Stars vor nicht mehr als 200 Gästen. Künstlerinnen und Künstler, welche man sonst nur in grossen Hallen und Kongresszentren zu sehen bekommt, sind plötzlich zum Greifen nah. Neben dieser Main Stage werden ein Dutzend weitere Locations bespielt – an Seeufern, in Wäldern, in Kirchen und auf Dorfplätzen. So weit, so Festival.

Für die Fans, welche Improvisation nicht bloss auf Bühnen, sondern auch im Festivalbetrieb schätzen, lanciert das Festival da Jazz in diesem Sommer aber zudem die «Hidden Sessions». Die Idee ist einfach und erfrischend: Während den knapp vier Wochen des Festivals finden einige Konzerte statt, welche nicht auf dem Programm zu finden sind. Künstlerinnen und Künstler spielen ein weiteres Showcase, kurzfristig und fast schon etwas Guerilla-mässig in und um St. Moritz. Diese Konzerte, der Name suggeriert es, finden auch nicht auf den offiziellen Bühnen des Festivals statt. Man muss sie quasi finden.

Natürlich lässt einen das Festival nicht ganz im Dunkeln. Interessierte können jetzt auf www.festivaldajazz.ch den WhatsApp-Alert abonnieren, über welchen dann ziemlich kurzfristig informiert wird. «In 90 Minuten in der Bahnhofsunterführung» könnte da etwa zu lesen sein. Dann gilt es sich zu sputen.

Weniger versteckt ist eines der Highlights am diesjährigen Festival da Jazz. Am Sonntag, dem 24. Juli spielen die Trip-Hop Altmeister von Morcheeba mit der grandiosen Skye Edwards am Lej da Staz. Lauschig am Seeufer zum Sonnenuntergang grooven, das passt. Der Clou: Das Konzert am Stazersee (zu Fuss in 30 Minuten vom Bahnhof St. Moritz zu erreichen) ist kostenfrei zu besuchen. Oh yeah. Wer es noch eine Stufe exquisiter möchte:

Wir verlosen 2 x 2 VIP Packages für das Konzert am Sonntag, dem 24. Juli 2024. Mit im Preis inbegriffen sind zwei exklusive Liegestühle fürs Konzert mit leckeren Picknick-Körben und nach dem Konzert eine Übernachtung im Hotel Waldhaus St. Moritz.

Die Lej da Staz Konzerte im Herzen des Engadins Bild: festival da jazz

