bild: Twint

Promotion

TWINT macht dein Portemonnaie schlank und deine Haushaltskasse fett

Schon mal erlebt? Du stehst an der Kasse und hinter dir bildet sich eine lange Schlange, weil du deine Kundenkarte nicht im Portemonnaie findest. Mit der Kundenkarten-Funktion in der TWINT App passiert dir das nie wieder. Wir verraten dir, wie du schneller an der Ladenkasse bezahlst, Treuepunkte sammelst und mit etwas Glück CHF 10’000 gewinnst.

Mit TWINT hast du alle Kundenkarten immer dabei und sammelst bei jedem Einkauf wertvolle Treuepunkte. Zum Beispiel bei Migros, IKEA, Manor oder Sprüngli. Ohne dass dein Portemonnaie aus allen Nähten platzt. Wenn du die Karten in deiner TWINT App hinterlegst, kannst du die Plastikkarten beruhigt zu Hause lassen: Einfach die Karte in deiner TWINT App an der Kasse vorzeigen oder scannen, Punkte sammeln und profitieren. Ü

Noch einfacher geht es mit der Coop Supercard und der Decathlon Kundenkarte: Die Punkte werden dir automatisch gutgeschrieben, ohne dass du die Karte in der TWINT App vorzeigen musst.

So hinterlegst du die Kundenkarten in deiner TWINT App:

Bild: twint

Schneller an der Kasse bezahlen

Über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer bezahlen dank TWINT schnell, einfach und sicher. Vom Gipfeli auf dem Arbeitsweg über den Einkauf für das Abendessen bis zum Grosseinkauf am Wochenende. Mit unseren Tipps und Tricks bezahlst du an jeder Kasse noch schneller, wo du den TWINT QR-Code-Sticker oder den TWINT QR-Code auf dem Zahlterminal siehst:

Aktiviere in den Einstellungen deines Smartphones Touch ID oder Face ID für deine TWINT App und identifiziere dich mit deinem Daumen oder mit deinem Lächeln.

oder für deine TWINT App und identifiziere dich mit deinem Daumen oder mit deinem Lächeln. Installiere das praktische TWINT Widget für iOS und bezahle direkt vom Sperrbildschirm deines iPhones: Widget antippen, QR-Code scannen, bezahlt.

und bezahle direkt vom Sperrbildschirm deines iPhones: Widget antippen, QR-Code scannen, bezahlt. Speichere einen Shortcut für Android auf dem Homescreen deines Smartphones und bezahle mit einem Fingertipp: Shortcut antippen, QR-Code scannen, bezahlt.

auf dem Homescreen deines Smartphones und bezahle mit einem Fingertipp: Shortcut antippen, QR-Code scannen, bezahlt. Aktiviere die automatische Freigabe in deiner TWINT App und bezahle bis zu dem von dir festgelegten Betrag, ohne die Transaktion bestätigen zu müssen.

in deiner TWINT App und bezahle bis zu dem von dir festgelegten Betrag, ohne die Transaktion bestätigen zu müssen. Hinterlege alle Kundenkarten in deiner TWINT App.

Probiere unsere Tricks für das schnelle Bezahlen im Laden jetzt aus.

Bezahl mit TWINT und gewinn CHF 10’000 Wenn du zwischen dem 9. September und dem 20. Oktober 2024 mindestens 5-mal mit TWINT an der Kasse bezahlst, nimmst du automatisch an der Verlosung von 500 x CHF 100 und von 5 x CHF 10'000 teil. Das sollte doch für einen Jahreseinkauf reichen, oder? Alle Informationen zur Verlosung findest du auf twint.ch/10000 . Wir drücken dir die Daumen.