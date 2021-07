Promotion

Moët & Chandon Ice Impérial - Der Geschmack des Sommers



bild: loop agency

Der ikonische Champagner feiert seinen 10-Jährigen Geburtstag!



Der ikonische Moët Ice und Moët Ice Rosé sorgen diesen Jubiläums-Sommer für ein erfrischendes Geschmackserlebnis.

Moët & Chandon Ice Impérial, der erste und einzige Champagner, der speziell für den Genuss auf Eis kreiert wurde, bietet Champagner-Liebhabern ein neues Erlebnis, das Spass, Frische und Geschmackserlebnisse vereint und dabei dem Stil von Moët & Chandon treu bleibt.

bild: moët hennessy suisse sa

Die perfekte Zubereitung

Stilistisch setzt sich Moët Ice Impérial über alle Champagnernormen hinweg. Serviert in einem grossen Weinglas auf Eis, gekühlt und mit 3 frischen Minzblättern, einer Limetten- oder Grapefruitschale versehen, ist Moët Ice der ideale Drink für diesen Sommer.

Moët Ice Rosé hingegen geniesst man am besten mit roten Beeren, die dem Champagner eine leichte Süsse verleihen. Intensiv, fruchtig und frisch, steht der Moët Ice Impérial nicht nur für prickelnde Sommerfeste, sondern auch für einen neuen Champagnergenuss.

Das ideale Food Pairing

Für dieses Food Pairing benötigen Sie keine aufwendigen Zutaten! Mit den richtigen Produkten ergänzen sich die Aromen im Gericht und im Champagner perfekt. Versuchen Sie es doch mal mit Sushi, einem Frischkäse wie Feta, Mozzarella, Burrata oder mit einem Ziegenfrischkäse im Kräutermantel. Salzige Gerichte bieten einen wunderbaren Kontrast zum süsslichen Geschmack des Moët Ice Rosé. Oder kombinieren Sie ein Glas Moët Ice mit einem knackigen, grünen Granny-Smith-Tartar, idealerweise mit etwas Koriander aufgepeppt, für eine saftige und interessante Kombi.

Schweizer Terrassen laden diesen Sommer zum Geniessen ein

Der Sommer kann offiziell kommen und lädt ein, die Sonne bei einem eisgekühlten Glas Champagner zu geniessen. Ice Impérial und Ice Impérial Rosé von Moët & Chandon sind die ersten Champagner der Welt, die speziell konzipiert wurden, um mit Eiswürfeln und ausgewählten Extrazutaten wie Zitrusfrüchten, Minze oder roten Beeren serviert zu werden. Es ist für jede und jeden etwas dabei – ein neuartiges Geschmackserlebnis, das Freude, Frische und Freiheitsgefühl zugleich bringt!

In ausgewählten Locations wie dem Dolder Grand Hotel, Château d’Ouchy, Shakers Lugano, Splendide Lugano, Seven Sea Lounge Ascona, Marina Eden Roc Ascona, Waldhaus Flims, Kulm St.Moritz, Kronenhof St. Moritz, Hyatt Regency Zürich The Circle, überzeugen Moët & Chandons Ice Impérial und Ice Impérial Rosé durch ihre Intensität und Frische, einem fruchtigen Bouquet sowie durch ihre überraschend komplexen Aromen. Diese einladenden Terrassen lassen Champagner-Herzen höher schlagen.

bild: loop agency

