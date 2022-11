bild: bestsmile

Schöne Zähne ganz ohne Draht-Zahnspange

Grüne, rote oder gar gelbe Zahnspangen-Gummis waren in der Kindheit noch in. Als Erwachsener möchte man seine Zahnstellung lieber diskret korrigieren. Mit einem Aligner ist das ein Kinderspiel.

In den 90er- und 2000er-Jahren sah man kaum ein Kind ohne Zahnspange oder sogenannten «Gartenhag» herumlaufen und selbst Kinder, die keine Zahnspange benötigten, träumten davon, einen Gartenhag eingesetzt zu bekommen. Denn damals war die Spange nicht nur ein zahnmedizinisches Produkt, sondern auch ein Fashion-Statement. So konnte man sich die Farbe der Gummis auf den Zähnen meist individuell aussuchen und regelmässig auswechseln.

Heute sieht das anders aus. Besonders im Erwachsenenalter ist das Tragen einer Zahnspange eher mit Schamgefühlen verbunden und wird wenn möglich lieber vermieden. Denn schöne, gerade Zähne wirken professionell, Draht an den Zähnen hingegen eher kindlich. Zum Glück gibt es mittlerweile kaum sichtbare Alternativen zum klassischen Gartenhag – die sogenannten Aligner.

So kommst du zu deinem Wunschlächeln bestsmile bietet Zahnkorrekturen mit Alignern an mehreren Standorten in der Schweiz schon ab einer monatlichen Rate von nur 40 Franken an. Und so funktioniert's in nur vier einfachen Schritten:



1. Gratis 3D-Scan und Beratung:

Die Zahnärztinnen und Zahnärzte von bestsmile analysieren deine Zähne und geben dir eine kostenlose Beratung zu den Möglichkeiten der Korrektur.

2. Beratungsgespräch:

Die Zahnärzte erstellen einen individuellen Behandlungsplan und zeigen dir die möglichen Behandlungsergebnisse.

3. Produktion:

Die durchsichtige Zahnspange (Aligner) wird in der Schweiz für dich hergestellt.

4. Behandlungsstart:

Je nach Korrektur dauert die Behandlung zwischen 3 bis 12 Monate. Während dieser Zeit müssen die Aligner 22 Stunden täglich getragen werden. Alle zwei Wochen wechselt man zum nächsten Aligner. Du wirst selbstverständlich vom Start- bis zum Endtermin von den bestsmile-Zahnärzten betreut.



Das sind die Vorteile einer Behandlung mit einem Aligner:

Diskreter Look

Aligner sind im Gegensatz zu Draht-Zahnspangen durchsichtig. So fallen sie also nicht auf den ersten Blick auf, egal ob du dich im Meeting befindest, ein Selfie schiesst oder draussen unterwegs bist. Sie fügen sich nahtlos in deinen Look ein und lassen deine Zähne natürlich erscheinen.

Flexibler Einsatz

Ist ein Gartenhag einmal an den Zähnen befestigt, bleibt er dort meist für mehrere Jahre. Herausnehmen oder verstecken ist nicht möglich. Anders ist dies beim Aligner. Dieser kann jederzeit herausgenommen werden. So entfernst du den Aligner beispielsweise beim Essen, aber auch wenn du dich mit Freunden triffst oder ein wichtiges Meeting hast, kannst du den Aligner ganz einfach kurzzeitig rausnehmen.

Späte Zahnkorrektur

In vielen Fällen haben sich die Eltern dafür entscheiden, die Zahnstellung ihrer Kinder mit einer Spange zu verbessern, sodass sie als Erwachsene eine schöne Zahnstellung präsentieren können. Das ist aber nicht in allen Fällen geschehen. Manchen Menschen ist diese Behandlung in den Kinderjahren verwehrt geblieben, sie wünschen sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Zahnkorrektur. Bei einigen Personen ist es möglich, dass sie trotz früherer Behandlung mit einer klassischen Zahnspange im Erwachsenenalter nochmals eine kieferorthopädische Behandlung benötigen. Dafür eignen sich Aligner bestens.

Kürzere Behandlungsdauer

Wer an Zahnspangen denkt, denkt häufig an eine Behandlung, die Jahre in Anspruch nimmt. Beim traditionellen Gartenhag ist das auch oft der Fall. Denn sie werden oft über zwei Jahre hinweg an den Zähnen befestigt. Nicht so aber beim Aligner. Mit diesem dauert eine Behandlung im Schnitt drei bis zwölf Monate und ist dann abgeschlossen. Dies macht die Behandlung insgesamt auch günstiger.

Bist du neugierig, ob eine Aligner-Behandlung auch für dich in Frage kommen könnte? Dann buche am besten sofort online einen Termin bei bestsmile und lass dich fachkundig beraten.