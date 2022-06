2 Monate reisen zum halben Preise? Hier entlang!

So funktioniert’s

Das Schnupper-Halbtax kann vom 27. Juni bis am 30. Juli 2022 an einer bedienten Verkaufsstelle des Öffentlichen Verkehrs mit dem unten verlinkten Gutschein eingelöst werden. Innerhalb dieser Zeit kann der erste Gültigkeitstag des Schnupper-Halbtax frei gewählt werden. Es ist ab diesem Tag zwei Monate gültig. Mit dem Angebot für 33 Franken sind Reisende zum halben Preis auf den Strecken der SBB, mit vielen Bergbahnen, den meisten Privatbahnen, Trams und Bussen sowie im Postauto und auf zahlreichen Schiffen, in der 1. Und 2. Klasse, zum halben Preis unterwegs. Das Schnupper-Halbtax ist nicht übertragbar und wird auf den SwissPass geladen. Bringen Sie dafür einen gültigen amtlichen Ausweis und ein Passfoto oder Ihren SwissPass mit. Kaufen Sie unmittelbar nach Ablauf Ihres Schnupper-Halbtax ohne Unterbruch ein Halbtax, rechnen wir Ihnen die CHF 33.- an. Das Angebot gilt nur für Personen, die in der Schweiz oder in einem Nachbarland wohnen.