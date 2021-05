Promotion

Jungfraujoch: Highlight im Adventure- und Wanderparadies

Wer auf dem Jungfraujoch steht, spürt beim ersten Schritt: Das hier ist eine andere Welt. Eine, die man erlebt haben muss. Doch die Jungfrau Region hat mehr zu bieten: Abenteuer, Wanderungen und Erlebnisse. Für Familien wie auch für Individualisten.

Als Aussichts- und Erlebnisplattform auf 3454 Meter über Meer vereint das JUNGFRAUJOCH an einem Ort, was Menschen an den Alpen fasziniert: eine majestätische Kulisse aus Eis, Schnee und Fels mit atemberaubender Fernsicht. Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Eigernordwand zum Anfassen

Doch das ist längst nicht alles. Das Jungfraujoch bietet eine Vielfalt an Erlebnissen, die ihresgleichen sucht. Bereits die Anfahrt mit dem neuen EIGER EXPRESS ist ein Highlight. Die modernste 3S-Bahn der Welt mit ihren geräumigen Panorama-Kabinen beschert den Gästen nicht nur einen fantastischen Ausblick auf den Alpenkranz rund um Grindelwald. Sie bringt ihnen auch die die 1800 Meter hohe Eigernordwand zum Greifen nahe.

Gäste reisen in nur 15 Minuten auf den Eigergletscher: Umsteigen auf die Jungfraubahn, die in nur 25 Minuten direkt aufs Jungfraujoch hochfährt.

Dazwischen gibt es einen weiteren Leckerbissen: der Halt an der Station EISMEER. Zerfurchte Eisblöcke unter einer Decke aus ewigem Schnee und etwas weiter weg das Panorama der imposanten Viertausender – dieser Ausblick beim Zwischenhalt vermittelt eindrücklich, wie es in der Schweiz zur letzten Eiszeit ausgesehen haben muss.



Fernsicht, Eispalast und Gletscher-Trail

Einmal oben angekommen wartet kaum zehn Minuten von der Bahnstation Jungfraujoch der coolste Hotspot der Alpen: das PLATEAU, die Aussichtsplattform auf dem Jungfraujoch. Auf der einen Seite schweift der Blick vom Schweizer Mittelland bis zu den Vogesen, auf der anderen breitet sich das UNESCO-Weltnaturerbe mit dem Aletschgletscher aus. Mehr Weitblick gibt’s nirgends. Wer noch höher hinaus will, lässt sich mit einem ultraschnellen Lift zur 108 Meter höher gelegenen SPHINX TERRASSE bringen.

Wenn man sich sattgesehen hat, gibt es rund um den höchsten Bahnhof Europas weitere Attraktionen zu entdecken. Zum Beispiel der bei Kindern beliebte EISPALAST. Auf einem spiegelglatten Rundgang durch die frostige Gletscherwelt warten Kunstwerke lokaler Künstler. Noch mehr Gletscherwelt bietet die Wanderung vom Jungfraujoch zur nahegelegenen MÖNCHSJOCHHÜTTE. Rund 45 Minuten dauert sie auf einem breiten Weg – die Schneeballschlacht dabei ist gratis.



Restaurants und Shopping-Center

Wieder zurück auf dem Jungfraujoch vermittelt der Erlebnisparcours ALPINE SENSATION die dramatische Entstehungsgeschichte, die den Bau der Jungfraubahn und dessen Erschliessung begleiteten. Da stärkt sich anschliessend manch einer gerne in einem der Restaurants. Wer Durst und Hunger erst stillen möchte, wenn die rund 2500 Höhenmeter talwärts in 45 Minuten wieder überwunden sind, findet im Grindelwald Terminal ein Shopping-Center mit allem, was das Herz begehrt. Das Terminal punktet auch mit direktem ÖV-Anschluss und einem online buchbaren Parkhaus.



Grindelwald First: Abenteuer im Multipack

Erlebnis-Spass mit Erlebnis-Pass Mit dem Top of Europe Pass bekommt man das vielfältige Alpenerlebnis bereits ab CHF 149 (3-Tages-Pass). Den Pass gibt es für 3 bis 8 Tage oder als Saisonpass. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis, 30 Franken kostet der Pass für Kinder von 6 bis 15 Jahren.



Das Jungfraujoch ist zweifellos ein Höhepunkt. Doch die Jungfrau Region hat mehr zu bieten. Zum Beispiel GRINDELWALD FIRST, ein echtes Adventure-Paradies. 25 Minuten dauert die Fahrt mit der Gondelbahn. Dann heisst es: Nichts wie rein ins Abenteuer! Bei den Flying-Fox-Varianten FIRST FLIEGER und FIRST GLIDER sind Adrenalin-Kicks garantiert, wenn es mit 80 Sachen in luftiger Höhe zur nächsten Zwischenstation geht.

Auf den beiden weiteren Abenteuerstrecken verlangen die wendigen MOUNTAIN CARTS und TROTTIBIKES gutes Kurvengefühl. Beschaulicher ist dagegen die Wanderung zum blumenumsäumten BACHALPSEE. Nochmals echter Thrill wartet auf dem FIRST CLIFF WALK gleichen neben dem Bergrestaurant. Hier gilt: dem Schwindelgefühl trotzen und hinausgehen.



Wanderlust à discretion

Die gegenüberliegende Talseite lockt mit zahlreichen Wanderungen. Da ist etwa der EIGER TRAIL. Der Bergwanderweg mit fantastischem Blick auf das Lauberhorn und Grindelwald führt direkt am Fuss der eindrucksvollen Eigernordwand entlang. Wer endlich mal wissen möchte, wie Steil die Piste bei der Lauberhorn-Abfahrt wirklich ist, wählt den LAUBERHORN TRAIL. Nur wer diese Strecke einmal zu Fuss zurückgelegt hat, versteht, wie viel Mut es braucht, um sie auf Skiern hinunterzurasen.



Schynige Platte: Swissness – auch für die Kleinen

Ganz viel Schweiz an einem Ort. Das ist die SCHYNIGE PLATTE (GEÖFFNET AB 05.06.2021): Schweizer Tradition auf Schritt und Tritt. Mal als Alphornbläser, mal als Naturkino, dann als echt schweizerischer Blumen- und Panorama-Trail. Und immer wieder mit einer einzigartigen Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau.

Auch für die kleinen Gäste hält Schynige Platte einiges bereit, denn hier ist die Kuh Lily zuhause. Sie begleitet die Gäste auf einer Schatzsuche und wartet mit ihren Freunden auf dem Kinderspielplatz. Ein Tipp für Familien: Heft mit Schatzkarte schon am Bahnhof Wilderswil kostenlos abholen, das macht die Fahrt für die Kinder kurzweiliger.



