bild: delica ag

7 Tipps und ein B für deine Zero Waste-Weihnachten

Schon klar, du willst wissen, was es mit dem B auf sich hat. Aber sei versichert: Die Zero Waste-Tipps für nachhaltige Weihnachten sind mindestens genauso Top. Versprochen! Und jetzt geht’s los…

Der Klassiker für Geschenke

Geschenkpapier-Berge sind beim Weihnachtsfest eigentlich schon vorprogrammiert. Aber es muss ja nicht unbedingt beschichtetes Hochglanzpapier sein. Zeitungspapier sieht, wenn du es richtig in Szene setzt, extrem toll aus. Statt Plastikgeschenkbändchen nimmst du am besten Schnur. Beim Knoten steckst du noch Tannenzweige hinein und für das bunte i-Tüpfelchen Hagebutte- oder Ilex-Zweige mit den roten Beeren. Falls du ein echter Gschänkli-Nerd oder eine Gschänkli-Nerdin bist, google mal Furoshiki, die japanische Verpackungskunst mit Stofftüchern.

Weihnachtsbaum mieten statt kaufen

Wusstest du, dass du einen Weihnachtsbaum auch einfach mieten kannst? Einige Gärtnereien bieten dir quasi einen Rundumservice an. Du bestellst, und der Baum wird dir im Topf nach Hause geliefert. Nach Weihnachten wird er wieder abgeholt und bis zu seinem nächsten Einsatz in der Gärtnerei gepflegt. Alternativ kannst du auch einen Weihnachtsbaum im Topf kaufen und ihn nach Weihnachten auf dem Balkon oder im Garten hüten. Wenn er zu gross wird, kannst du ihn anpflanzen oder du suchst ihm ein Zuhause in einem anderen Garten.

Kerzen selber ziehen aus Wachsresten

Statt Kerzenreste jedes Mal wegzuwerfen, kannst du ganz einfach neue Kerzen daraus giessen. Die einfachste Variante funktioniert mit einem alten Kerzenglas oder einer sauberen Büchse. Die Wachsreste (ohne Dochtreste) schmilzt du einfach im Glas oder in der Büchse im heissen Wasserbad. Bevor das Schmelzen losgeht befestigst du den frischen Docht (gibt’s im Bastelladen) an einem Stöckchen oder Löffel, den du oben auf das Glas oder die Büchse legst, so dass der Docht in der Mitte herunterhängt. Nun übst du dich in Geduld. Nach einer Weile, wenn das Wachs geschmolzen ist, kannst du alles abkühlen lassen und den überschüssigen Docht wegschneiden. Tada! Fertig ist deine Zero Waste self made Christmas-Kerze.

Kresse schenken im B-Töpfli

Und nun zum ominösen B: Wir basteln ein CoffeeB-Kressetöpfchen als cooles Mitbringsel für die Weihnachtsfete und zwar aus einer leeren Coffee Ball-Schachtel von CoffeeB. Yep, du hast richtig gelesen. Falls du nicht schon selbst zu den CoffeeB-Fans gehörst, kennst du vielleicht jemanden, der die Maschine hat und dir ein, zwei Schachteln überlässt. Nun brauchst du noch etwas Pflanzenerde und Kressesamen. Den Deckel von der CoffeeB-Schachtel kannst du optional wegschneiden oder einen Weihnachtsgruss darin notieren. Ist deine Schachtel ready, gibst du die Erde hinein, dann die Kressesamen, nochmals ein wenig Erde zum Bedecken und gleich etwas Wasser dazu. Nun musst du ein paar Tage Geduld haben, bis die Kresse frisch fröhlich spriesst. Vergiess nicht täglich ein-, zweimal zu giessen. PS.: Deine gebrauchten Coffee Balls kannst du als Dünger für deine Pflanzen verwenden oder natürlich einfach kompostieren.

Was ist eigentlich CoffeeB?



Du möchtest mehr erfahren? CoffeeB steht für höchsten Kaffeegenuss und ist so einfach, aromatisch und praktisch wie eine Kapsel – aber ohne Kapsel. Der Coffee Ball ist zu 100% gartenkompostierbar, erzeugt also keinen Aluminium- oder Plastikabfall. Er behält sein Aroma dank einer dünnen Schutzschicht natürlichen Ursprungs. Kurz: CoffeeB braucht nur, was perfekten Kaffee ausmacht: beste Kaffeebohnen, beste Röstung, perfekte Mahlung. Premium Kaffee, gepresst zu einem Coffee Ball.Du möchtest mehr erfahren? Hier entlang!

Windlichter aus Konfigläsern

Sie gehören definitiv zu den beliebtesten Weihnachtsdeko-Ideen! Windlichter aus alten Konfi- oder Honiggläsern. Du kannst sie ganz schlicht mit etwas Schnur umwickeln oder du bindest zusätzlich kleine Zweige mit ein. Tannenästchen, Ilex-Zweige mit den roten Beeren oder Hagebutte geben deinem Windlicht sofort einen weihnachtlichen Touch. Jetzt nur noch das Teelicht ins Glas und fertig ist dein Weihnachts-Meisterwerk.

Dekoschale mit Schale

Du magst Orangen und Manderinli? Dann wirf die Schale nicht weg! Du kannst sie einfach trocknen. Alles was du sonst noch brauchst, sind Ausstechförmchen. Zum Beispiel einen Stern und ein Herz. Die getrockneten Schalen kannst du ausstechen und die Orangen-Sterne und Mandarinen-Herzen zusammen mit Tannzapfen, kleinen Tannenzweigen, Baumnüssen oder Spanischen Nüssli zum Naschen in einer Schale oder auf einem Teller drapieren. Sieht superhübsch aus und riecht - Achtung Trommelwirbel – nach Weihnachten. Übrigens: Die Sternchen und Herzen machen sich auch an einer Schnur rund um dein Windlicht richtig flott.

Schenken statt horten

