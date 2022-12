bild: post ch ag

Promotion

Dein Lifehack fürs Frankieren

Du möchtest einen Brief versenden, hast aber keine Briefmarke griffbereit: ein Problem, das Zeit und Nerven kostet. Wie du es mit der neuen Frankierdienstleistung DigitalStamp schnell und einfach in der Post-App lösen kannst, erfährst du hier.

Briefmarken gehören zu jenen Dingen, die meist gerade dann fehlen, wenn du sie am dringendsten benötigst. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die Post eine neue Lösung entwickelt: DigitalStamp. Mit der kürzlich lancierten Dienstleistung kannst du deine Sendungen mit der Post-App frankieren und direkt in der App bezahlen – unabhängig von Ort und Tageszeit. Ob im Café oder auf dem Wohnzimmersofa, ob um sechs Uhr morgens oder um zwölf Uhr nachts: Mit DigitalStamp hast du immer und überall eine Briefmarke griffbereit.

So funktioniert DigitalStamp

Die Verwendung von DigitalStamp ist denkbar einfach: Installiere die Post-App, melde dich mit deinem bestehenden Post-Login an, oder registriere dich in wenigen Minuten neu und schon bist du startklar. Dann nur noch wählen, welche Art von Brief du versenden willst und den Anweisungen der Post-App folgen. Auch bezahlen kannst du direkt in der App – mit Kreditkarte, Postfinance Card, eFinance oder TWINT. Nach der Bezahlung erhältst du einen Briefcode, den du von Hand auf die rechte obere Ecke des Briefumschlags schreibst. Der Brief kann anschliessend in jeden gelben Briefkasten eingeworfen werden. Zusätzliches Plus von DigitalStamp: Neben Briefen kannst du neu auch Pakete mit dem Smartphone frankieren.

Welche Briefe und Pakete können mit

DigitalStamp frankiert werden?

Das Angebot gilt für Standardbriefe (bis 100 g) und Grossbriefe (bis 500 g). Diese können sowohl mit A-Post als auch mit B-Post versendet werden. Ausserdem ist DigitalStamp für Priority- und Economy-Pakete mit einem Gewicht von maximal 30 Kilogramm verfügbar.

Du möchtest DigitalStamp gleich selbst ausprobieren? Detaillierte Informationen zum neuen Angebot findest du direkt bei der Post.